Fortnite: Atlantide sarà la nuova ambientazione del gioco?

Nel corso del tempo, Fortnite, il celebre Battle Royale di Epic Games, ha regalato una miriade di contenuti ai suoi utenti. A quanto pare, però, non è finita qui. Stanno circolando nuovi indizi in merito ai prossimi contenuti che arricchiranno il gioco, in aggiunta alla serie di film del regista Christopher Nolan che i videogiocatori potranno vedere, a seconda del paese in cui si trovano. Quindi, dal punto di vista dei contenuti, i desideri dei videgiocatori sono stati esauditi.

Ora la mappa è stata ampliata e sono stati aggiunti persino gli squali. Ma c’è una segnalazione che sta particolarmente incuriosendo gli utenti di Fortnite. Stiamo parlando di un evento che, con ogni probabilità, è legato alla città di Atlantide e ad Aquaman, il personaggio principale del Capitolo 2 Stagione 3 di Fortnite.

Più nello specifico, sappiamo che i dataminer hanno recentemente messo le mani su diversi file interessanti e in alcuni di essi è apparso il nome “Atlantide”. Hypex ha addirittura a estratto dei file audio che fanno chiaramente riferimento a questa nuova possibile location per il celebre Battle Royale di Epic Games. Tuttavia, ancora non sappiamo in che modo i riferimenti alla città perduta di Atlantide saranno inseriti su Fortnite. Sebbene questa nuova isola ancora non esista, non escludiamo che, probabilmente, gli sviluppatori potrebbero decidere di far emergere la città di Atlantide proprio dalle zone che attualmente sono ancora sommerse dall’acqua. Questa ipotesi sembra esser ancor più probabile, considerando che, prossimamente, il livello dell’acqua inizierà a scendere, al fine di poter utilizzare le macchine all’interno del gioco.

Al momento non sappiamo se questo evento farà parte del Capitolo 2 Stagione 3 di Fortnite, attualmente in corso. Secondo alcuni potrebbe addirittura far parte della Stagione 4. Sapremo sicuramente qualcosa di più nei prossimi giorni e potremo confermare se Atlantide, la dimora di Aquaman, potrebbe diventare realmente una nuova location in futuro.