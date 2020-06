Fortnite Stagione 3: film gratis presto disponibile, ecco la data

Come ben sapranno ormai un po’ tutti, Fortnite è a tutti gli effetti il gioco del momento, sia per il suo essere in costante aggiornamento (è da poco iniziata l’attesissima Stagione 3), sia per offrire ai propri utenti anche eventi a dir poco sbalorditivi ed imprevedibili. Uno di questi è stato sicuramente la presentazione ufficiale del nuovo film di Christopher Nolan in uscita il prossimo 3 agosto nei cinema italiani, ovviamente stiamo parlando dell’attesissimo Tenet.

L’evento in questione, andato in diretta durante la notte del 22 maggio scorso, ha riscosso un enorme successo tra il pubblico con milioni di utenti connessi in simultanea. Sembrerebbe infatti che gli sviluppatori di Fortnite ci abbiano preso gusto ed in queste ore hanno presentato l’ennesimo evento geniale a tema Christoper Nolan. Attraverso il tweet che vi posteremo qui di seguito e nel sito ufficiale del battle royale targato Epic Games questo venerdì sarà possibile gustarsi uno dei tre film diretti dal regista britannico in base alla propria regione di appartenenza. Le pellicole sono il l’osannato Inception, Batman Begins ed il film del 2006 tratto dall’omonimo romanzo The Prestige.

Just as Christopher Nolan intended, you will be able to watch one of his films (depends on your country) this Friday inside Fortnite https://t.co/GZdvBxal2a pic.twitter.com/Q4sSDGE1Hb — Nibel (@Nibellion) June 24, 2020

Per tutti gli italiani quindi sarà disponibile Inception e verrà proiettato alle ore 14:00 di venerdì 26 giugno, quindi se vi interessa riguardare questa piccola perla cinematografica preparate i pop corn e godetevelo in totale tranquillità magari assieme ad amici online. Si tratta a tutti gli effetti dell’ennesima iniziativa che sicuramente farà impazzire il web e che dimostra per l’ennesima volta quanto il titolo possa dare ancora per i suoi appassionati. Per tutte quelle persone che pensano che Fortnite si stia avvicinando al suo declino, possiamo dire con certezza che si sbagliano di grosso.

Cosa ne pensate di questa notizia? Guarderete Inception in streaming su Fortnite? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Epic Games.

