Fortnite: un trucco permette di migliorare le armi velocemente

Due stagioni di Fortnite fa, Epic Games aveva introdotto le Stazioni di Aggiornamento, delle postazioni in cui i giocatori possono migliorare le proprie armi durante le partite in modalità Battaglia Reale. Nell’arco del tempo e con diversi aggiornamenti alle spalle, questa meccanica ha è sempre più entrata nei meccanismi del titolo di successo, dando una varietà maggiore alle partite grazie alla randomicità.

Ora, sembra che in rete sia stato scoperto un trucchetto per far si che i miglioramenti alle armi possano essere attuati in un modo molto più veloce, così da dare un vantaggio in termini di tempistica ai giocatori che decidono di utilizzare questo trucco. Nello specifico, l’utente di Reddit “kewalts” ha pubblicato questo trucco sul subreddit FortniteBR che mostra nel dettaglio come poter procedere, ma i moderatori hanno rimosso il suo post dopo poco tempo.

Come è possibile vedere poco sopra, l’utente ha ricaricato il tutto sotto forma di un video sul proprio canale YouTube. Il trucco sembra molto semplice da replicare; basta iniziare a potenziare un’arma non comune facendola diventare una Rara, quindi passare dall’arma Rara ad un’Epica, dopodiché invece di ripristinare il timer, l’arma si andrà ad aggiornare in modo automatico.

Stando all’utente che ha scoperto e pubblicato questo trucchetto, sembra che il tutto esista dal momento in cui sono state introdotte Stazioni di Aggiornamento, ma nessun giocatore di Fortnite si era mai accorto di questo exploit fino a questo momento. Cosa ne pensate di questo trucco appena scoperto? proverete a replicarlo anche nelle vostre partite? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.

