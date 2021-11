Fortnite e Naruto finalmene insieme! Ecco l’incredibile trailer ufficiale

Nell’arco dei mesi più e più volte i vari dataminer avevano provato ad anticipare l’arrivo di Naruto all’interno di Fortnite, ma fino ad oggi questo atteso crossover non si è mai realizzato concretamente. Ora ci siamo, con i personaggi del popolare manga di Masashi Kishimoto che stanno per debuttare nel fenomeno videoludico targato Epic Games. Per la grande occasione è stato realizzato un trailer che, nei giorni scorsi, ha saputo aumentare a dismisura l’hype verso questa novità molto richiesta dagli appassionati dei due universi.

Come preannunciato da alcuni dataminer nella giornata di ieri, il nuovo trailer di Fortnite X Naruto sarebbe stato di pochi secondi. Le indiscrezioni sono state confermate, ma i 22 secondi di filmato ci permettono comunque di notare alcune cose interessanti su questo nuovo e folle crossover. Confermato, innanzitutto, il design dei personaggi che riprende le fattezze della serie Shippuden.

In secondo luogo vediamo quelle che saranno, presumibilmente, le nuove skin di questo crossover, ovvero: Naruto, Sakura, Kakashi e Sasuke. Fondamentale anche la presenza dell’iconico ramen, che potrebbe essere introdotto in questo crossover come nuovo oggetto consumabile da far mangiare al proprio avatar per ottenere dei power up.

Al momento il trailer ci lascia solamente la possibilità di parlare del design dei personaggi di Naruto, che non differiscono quasi per nulla dalle loro controparti che abbiamo imparato a conoscere nel manga e nell’anime. Ora non ci resta che attendere di vedere i primi gameplay e scoprire quali altre novità a tema Naruto stanno per essere aggiunte al popolare battle royale di Epic Games.