Forza Horizon 5 è inarrestabile! Ha battuto un colosso come Fortnite

Niente da fare: la velocità con cui Forza Horizon 5 sta guadagnando popolarità è sempre più impressionante. Il gioco di casa Playground Games continua a macinare consensi su consensi da parte del pubblico e al di là dei numeri, decisamente ad effetto, una buona indicazione di quanta popolarità ha raggiunto è sicuramente dare uno sguardo ai giochi più popolari sull’ecosistema Xbox.

La classifica dei titoli più giocati è ovviamente differenziata per regione. Forza Horizon 5 però ha il merito di prendersi la seconda posizione negli Stati Uniti e la prima… in Italia. Ci sono due elementi molto particolare per entrambe le classifiche che meritano di essere approfondite: il primo è che nel nostro paese, così come negli USA, il gioco abbia superato (almeno momentaneamente) anche Fortnite. Il secondo è che proprio in Italia il titolo è il primo gioco più utilizzato su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, oltre che essere presente (a vita) su Game Pass.

Il successo nel nostro paese di Forza Horizon 5 è decisamente tangibile. Si tratta forse della primissima volta che un’esclusiva (di qualsiasi piattaforma) riesce a superare infatti Fortnite e Call of Duty Warzone, che sono i due giochi con più popolarità al mondo e anche i più guardati (oltre che trasmessi) su Twitch. Tra l’altro questi dati sono decisamente incompleti. Come ben sappiamo, infatti, il racing game è anche disponibile su Steam, dove però il numero degli utenti non è conteggiato in questa classifica. Stando a SteamDB, il picco si è visto due giorni fa, con circa 81.000 giocatori connessi, ma non abbiamo idea dei dati di vendita della sola piattaforma.

I numeri confermano non solo il grande successo di Forza Horizon 5, ma anche di quanto la strategia di casa Microsoft sulla carta riesca a funzionare alla grande. Permettere di giocare un titolo su console, PC e tramite cloud aiuta sicuramente la fan base a crescere. La strada tracciata da Phil Spencer, probabilmente, è quella giusta.