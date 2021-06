Fortnite: gli europei di calcio prenderanno vita nel titolo Epic Games

Giusto questa mattina vi abbiamo raccontato l’inizio della nuova Stagione 7 di Fortnite. Tra un nuovo trailer dedicato alla storia che prosegue, e il corposo aggiornamento che ha portato il titolo alla versione 17:00, di novità importanti ce ne sono già parecchie sul titolo Epic Games. Come se non bastasse però, arriva un’ulteriore notizia che farà sicuramente piacere agli appassionati del popolare titolo e a tutti gli sportivi che non vedono l’ora che inizino gli ormai imminenti europei di calcio.

Nel bel mezzo di un’invasione aliena cominciata questa mattina con l’inizio della stagione 7, i fan di Fortnite saranno felici di sapere che i prossimi 16 e 17 giugno sarà possibile prendere parte ad un evento in game tutto dedicato alla celebrazione di Euro 2020. L’evento darà il via ad una delle più recenti collaborazioni tra il titolo di successo e la UEFA, e inciderà sia all’interno della modalità Battle Royale che nella modalità Creativa.

Nel corso di due giorni di evento, i giocatori di Fortnite potranno competere in due round, durante i quali avranno l’opportunità di guadagnare punti preziosi lungo tutta la competizione. I giocatori se la caveranno meglio potranno guadagnare premi in denaro e ricompense di gioco di varia natura. Il tutto mentre in giro per tutte Europa le migliori rappresentative nazionali si contenderanno la vittoria agli europei di calcio.

In conclusione, la collaborazione tra UEFA e Fortnite includerà premi esclusivi. Al momento questi sono tutti i dettagli che sono stati svelati in via ufficiale, con tutti i giocatori interessati che sono stati invitati a tenere d’occhio i prossimi annunci sul sito ufficiale del titolo targato Epic Games. Sarà li che verranno resi noti ulteriori dettagli su come partecipare all’evento e ulteriori informazioni sui premi che verranno messi in palio.