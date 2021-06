Fortnite v17:00: le novità della Stagione 7, inizia l’invasione aliena!

Con ogni nuova stagione di Fortnite, la community del popolare titolo targato Epic Games ha sempre molto da scoprire. La forza di questo gioco sta proprio nella varietà di quanto viene proposto ogni 15 giorni con i nuovi aggiornamenti, ma i momenti più attesi sono proprio i primi giorni di una nuova stagione. Ora che la settima stagione è qui, i fan del titolo possono finalmente darsi da fare per scoprire quali novità e segreti li aspettano una volta varcato il confine tra la vecchia e la nuova stagione.

Fortnite v16:50 | Le novità

Story Trailer Stagione 7

Per entrare subito nel mood della Stagione 7 Epic Games ha rilasciato questa mattina il nuovo story trailer dedicato alla Stagione 7. La tematica era nota ormai da diverso tempo, ma il fantastico filmato di poco più di un minuto ci ha mostrato quelle che sembrano essere le intenzioni degli extraterrestri. Oltre a ciò, sembra essere confermata la presenza di Rick e Morty, ventilata dalla stessa Epic qualche ora prima del rilascio di questo nuovo trailer.

Come cambia la Mappa

Ogni nuova stagione di Fortnite porta con se tutta una serie di cambiamenti che vanno a modificare la mappa di gioco. Con l’arrivo degli alieni, sono apparse sull’isola anche due nuove aree: POIs Believer Beach e Corny Complex che prendono il posto di Sweaty Sands e Colossal Crops. Inoltre, ora al centro della mappa risiede una strana sostanza viola, la quale si può trovare sparsa anche in altre zone dell’isola in quantità minore.

Season 7 Minimap!

Gli Alieni

I protagonisti di questa stagione sono loro, gli Alieni. È possibile già dare un’occhiata più ravvicinata alla razza extraterrestre che ha invaso il multiverso creato da Epic Games, e come possiamo vedere, ogni alieno ha una sua diversa conformazione facciale che lo distingue dagli altri. Questa invasione porterà anche diverse nuove possibilità ai giocatori, per esempio, sarà possibile guidare gli Ufo di questi extraterrestri.

Nuove Skin, Crossover e Battle Pass

Che nuovo aggiornamento sarebbe senza una manciata di nuove Skin? Ebbene, anche questa settimana Epic Games ha rimpolpato il proprio gioco con diversi oggetti estetici, alcuni di essi che propongono nuovi tipi di crossover. Ovviamente sarà presente ance un nuovo Battle Pass, all’interno del quale sarà possibile trovare personaggi del calibro di Rick Sanchez e Superman. Questo nuovo Pass battaglia permetterà di decidere quando salire di livello e riscattare le ricompense, ma non solo.

Tornano le Stelle Battaglia con un sistema rivisto. Ogni volta che si salirà di livello si otterranno 5 Stelle battaglia in più. Le Stelle Battaglia si potranno usare per riscattare una serie di fantastiche ricompense Pass battaglia nell’ordine che più vi aggrada.

Vediamo insieme quali sono le prime Skin della Stagione 7 che stanno per essere inserite all’interno del titolo.

Joey

Kymera

Clark Kent

Superman

Doctor Slone

Guggimon

Rick Sanchez

Sunny

Zyg

Celeste

Guernsey

New Battle Pass Page & Rewards! Rick & Morty & Superman!

Nuove armi

Alcune le si possono vedere brevemente all’interno del nuovo story trailer, parliamo delle nuove armi aggiunte con l’avvento della Stagione 7. Nel dettaglio troviamo quattro bocche da fuoco dal design extraterrestre come: il Recon Scanner, la Kymera Ray Gun, il Pulse Rifle e la Rail Gun. Inoltre, Epic Games ha già confermato che nel corso della stagione verranno aggiunte altre armi.

New Weapons: – Recon Scanner

– Kymera Ray Gun

– Pulse Rifle

New Weapons: – Recon Scanner
– Kymera Ray Gun
– Pulse Rifle
– Rail Gun

Fortnite: Modalità Creativa

Ora che è iniziata una nuova stagione di Fortnite, anche la modalità Creativa aggiunge diverse novità con l’aggiornamento alla versione 17:00. A partire da un nuovo modello per l’isola del Centro e nuovi prefabbricati, nonché il dispositivo Controller interfaccia che consente di ridurre l’ingombro superfluo. L’aggiornamento include, inoltre, alcune modifiche grafiche e regolazioni di gioco aggiuntive per diversi dispositivi, in modo da assistere al meglio i creatori di tutto il mondo.

Fortnite: Salva il Mondo

Ci sono novità anche per quanto riguarda la Modalità Salva il Mondo, all’interno della quale i giocatori saranno in grado di ritrovare l’arma Lancia Bowling, ma non solo. Ritornerà anche Dennis lo “Chef”, il quale avrà una nova serie d’incarichi da assegnarvi, e avrete la possibilità di esplorare il mondo con Jonesy Rex!

Quando terminerà la Stagione 7?

Sappiamo che la Stagione 7 ha aperto i propri battenti qualche istante fa, ma quando di preciso finirà l’invasione aliena in Fortnite? Bene, abbiamo già una data che segnerà il termine di questa settima stagione: il 12 settembre 2021.