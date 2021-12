Fortnite: il Capitolo 3 ha finalmente introdotto una novità next-gen

Lo scorso week-end Fortnite ha saputo attirare molte attenzioni su di sé. Il passaggio dal Capitolo 2 al 3 ha portato una serie di grossi cambiamenti all’interno del noto battle royale di Epic Games. C’è una cosa, però, che la compagnia americana aveva promesso diversi mesi fa, ovvero il passaggio del titolo all’Unreal Engine 5, il nuovo motore grafico targato Epic Games che porta il gioco nella nwxt-gen.

Nel 2020, durante l’annuncio dell’Unreal Engine 5, Epic promise che Fortnite sarebbe migrato al nuovo motore grafico entro la metà del 2021. Il passaggio al nuovo motore è slittato fino a qualche giorno fa, quando il noto battle royale è passato ufficialmente al Capitolo 3.

Con l’arrivo di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, il gioco è stato ufficialmente aggiornato passando all’Unreal Engine 5. Grazie a questo importante cambiamento, che ha necessitato di un corposo aggiornamento, significa che il gioco ha ora sia un aspetto grafico che delle prestazioni migliori. Oltre a ciò, il gioco beneficia di una serie di effetti migliorati e dettagli extra sugli oggetti e texture più definite.

Chapter 3 – Season 1 is now CONFIRMED to be using Unreal Engine 5

— iFireMonkey (@iFireMonkey) December 5, 2021