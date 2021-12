Fortnite Capitolo 3 trapela clamorosamente, ecco le novità

Giunti ormai alla conclusione del Capitolo 2 di Fortnite, è più che lecito che gli occhi di tutti gli amanti del battle royale di Epic Games siano puntati sul futuro del titolo. Oggi è proprio un clamoroso leak ad anticipare tutte le novità del Capitolo 3, con il trailer ufficiale trapelato su ResetEra. Tra le prime informazioni che scopriamo c’è soprattutto la nuova mappa, che vediamo però per pochi istanti, tuttavia sono bastati per poter analizzare sin da subito alcuni elementi, come la presenza di neve nell’area più a sud.

Per quanto riguarda invece i personaggi presenti, veniamo subito a conoscenza della presenza di Spider-Man stesso, probabilmente per promuovere l’uscita di No Way Home nei cinema di tutto il mondo. Tuttavia, già da molto tempo si parlava della possibilità che Marcus e Kait della serie di Gears sarebbero stati aggiunti su Fortnite, confermata ora dal trailer trapelato. Il lato narrativo del Capitolo 3 è ancora avvolto nel mistero, dato che la voce che sentiamo nel trailer non è neanche in inglese.

Tuttavia, confidiamo che nelle prossime ore possano giungere maggiori dettagli sulla trama, magari direttamente da Epic Games. Ad essere particolarmente interessante, però, è la presenza dell’Unreal Engine 5, che ha permesso al team di sviluppo di implementare nuove opzioni di distruttibilità e di interazione con l’ambiente. Di fatti, queste possibilità inedite potranno offrire anche ai giocatori modi completamente nuovi di interagire e sfruttare il mondo che li circonda, soprattutto per ottenere un vantaggio strategico.

Naturalmente, il trailer mostra anche molte altre novità, come la possibilità di fare delle scivolate e il ritorno del discussissimo rampino. Possiamo aspettarci però anche nuove armi e oggetti, così come magari anche modalità di gioco inedite. Insomma, non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Epic Games. Voi cosa vi aspettate da Fortnite Capitolo 3? Fatecelo sapere commentando in calce!