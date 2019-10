Fortnite: La Fine è stato seguito da 7 milioni di persone

Epic Games ha annunciato nella giornata di oggi che l'evento La Fine di Fortnite è stato seguito da ben 7 milioni di giocatori.

Circa una settimana fa, più precisamente lo scorso 13 ottobre, abbiamo assistito a uno degli eventi senz’ombra di dubbio più importanti e significativi di Fortnite, il celebre e popolarissimo titolo battle royale realizzato da Epic Games. L’evento La Fine ha infatti dato termine alla prima stagione di Fortnite, passando così direttamente al Capitolo 2, che ha portato con sé nuove locations da esplorare e tanti nuovi contenuti inediti.

Strabilianti in tal senso i dati recentemente dichiarati dalla stessa Epic Games, la quale ha annunciato che l’evento La Fine è stato seguito in diretta dal considerevole numero di 7 milioni di giocatori in tutto il mondo, attraverso 3 piattaforme diverse: Twitch, Twitter e ovviamente YouTube.

Stando a quanto riportato da Twitch, l’importante evento finale di Fortnite ha portato la piattaforma a registrare ben 1.7 milioni di utenti connessi in contemporanea su una singola categoria, mentre il social network Twitter lo ha battezzato come l’evento videoludico più seguito di sempre con 42.8 milioni di visite, e 1.4 milioni di utenti in contemporanea. Finiamo poi con YouTube, che segna la più alta cifra di 4.3 milioni di utenti connessi in contemporanea per l’evento.

Vi ricordiamo che il Capitolo 2 di Fortnite porta con sé la nuova mappa di gioco da esplorare, nuove armi e nuove skin. L’aggiornamento 11.01, tra le altre cose, introdurrà ulteriori skin a tema Halloween come la Ghoul Trooper.