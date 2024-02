I due nuovi giochi presentati da LEGO sono bellissimi, ma hanno un enorme difetto

LEGO ha annunciato due nuovi giochi, LEGO Raft Survival e LEGO Obby Fun che hanno un solo, macroscopico, problema: richiedono di installare Fortnite.

Ironia a parte, il macro-mondo di Fortnite si arricchisce ulteriormente con l'aggiunta di due nuovi giochi LEGO, triplicando l'offerta di esperienze dedicate ai celebri mattoncini, all'interno del popolare multiverso di Epic.

LEGO Group ed Epic Games hanno annunciato l'arrivo di LEGO Raft Survival e LEGO Obby Fun, entrambi denominati come delle "isole" all'interno di Fortnite. Questi giochi si uniscono al già esistente LEGO Fortnite, ampliando la collaborazione tra le due aziende e confermando il trend di giochi a tema "mattoncini" all'interno del popolare titolo di Epic Games.

Il primo gioco, LEGO Raft Survival, offre un'esperienza multiplayer di risoluzione di problemi con un tema pirata. I giocatori sono sfidati dall'infame Barbanera a rimanere a galla su una zattera in acque ostili, raccogliendo risorse come legna e tesori per costruire più zattere. La sfida include il pericolo delle cannonate sparate dalla nave Barracuda, creando un'esperienza avvincente e cooperativa.

Il secondo gioco, LEGO Obby Fun, introduce un'ambientazione 3D platformer con percorsi ad ostacoli ispirati ai temi Lego, tra cui LEGO Friends, LEGO City, LEGO NINJAGO e LEGO DREAMZ. Progettati da veri designer LEGO, questi percorsi offrono una sfida diversa ad ogni tentativo, stimolando i giocatori sia in modalità singola che in multiplayer.

Entrambi i nuovi giochi sono compatibili con le nuove skin dei personaggi LEGO Fortnite, che sono al momento disponibili solo nel gioco originale LEGO Fortnite. Questi skin aggiungono un tocco LEGO alle avventure virtuali dei giocatori, mantenendo la coerenza tematica tra le diverse isole LEGO all'interno di Fortnite.

Le immagini promozionali mostrano uno stile adorabile e vivace, enfatizzando l'estetica giocosa dei mattoncini LEGO per bambini. L'annuncio conferma la volontà di Epic Games di trasformare Fortnite in una piattaforma di tipo metaverso, offrendo esperienze sempre più variegate e coinvolgenti.

La partnership tra LEGO Group ed Epic Games, avviata con un investimento di 2 miliardi di dollari nel 2023, ha già portato al successo di LEGO Fortnite, un gioco di crafting e sopravvivenza lanciato a dicembre 2023 all'interno del client di Fortnite.

In conclusione, la collaborazione LEGO-Fortnite continua a prosperare, offrendo ai giocatori nuove avventure, sfide e divertimento nel mondo virtuale di Fortnite.