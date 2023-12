Fortnite, l'evento "The Big Bang" potrebbe rivoluzionare i videogiochi

L'evento "The Big Bang" di Fortnite assomiglia sempre più a qualcosa che potrebbe divenire Ready Player One. Non solo gli appassionati hanno assistito a un'incredibile avventura attraverso dimensioni parallele, ma sono stati anche sorpresi da nuove aggiunte che promettono di rivoluzionare il modo in cui si gioca e interagisce con il popolare titolo di Epic Games.

L'evento ha preso il via con l'impatto di una meteorite sulla mappa, generando una collisione con il Punto Zero e aprendo una spaccatura nello spazio-tempo. Questo ha portato giocatori e tutto ciò che li circonda attraverso molteplici realtà, dando vita a un'esperienza unica.

Si parte con un mondo LEGO all'interno di Fortnite. I giocatori si sono trasformati in personaggi LEGO, esplorando un mondo fatto completamente di mattoncini colorati. Questo non è stato solo un caso isolato, ma è servito da anteprima per il prossimo gioco di sopravvivenza LEGO di Fortnite, previsto per il 7 dicembre.

Successivamente, i partecipanti sono stati catapultati in una corsa folle, con auto che ricordano il popolare gioco Rocket League. Questa nuova esperienza, chiamata Rocket Racing, è stata sviluppata da Psyonix, il team dietro Rocket League, e farà il suo debutto l'8 dicembre. Drift, boost, propulsori e turbo sono solo alcune delle abilità che i giocatori avranno modo di sperimentare, promettendo una nuova dimensione di divertimento competitivo.

Non da ultimo, un'incredibile esibizione di Eminem è stata il punto culminante dell'evento. In un concerto virtuale all'interno di Fortnite, Eminem si è esibito, crescendo alla dimensione di Godzilla, accompagnato dal brano "Godzilla" featuring Juice WRLD. Questo spettacolo è stato il preludio al lancio di Fortnite Festival, un gioco musicale simile a Guitar Hero o Rock Band, sviluppato da Harmonix e programmato per il 9 dicembre.

Queste nuove esperienze hanno portato un bel cambiamento in Fortnite, preparando il terreno per il tanto atteso debutto di Fortnite Capitolo 5: Underground. Con l'aggiunta di nuove skin come Peter Griffin e Solid Snake, una nuova isola, moduli per armi e un treno che attraverserà la mappa, Epic Games promette di mantenere viva l'entusiasmante evoluzione di Fortnite.

In breve, Fortnite potrebbe presto divenire un vero e proprio gioco "multiverso", che fungerebbe da hub per l'inserimento di svariati giochi creati da altri team. Forse ci stiamo davvero avvicinando a Ready Player One.