Il futuro è Fortnite: Disney ci investe 1.5 miliardi di dollari, ecco perché

Disney ed Epic Games hanno stretto una partnership senza precedenti, promettendo di creare un nuovo universo di giochi e intrattenimento che fonde i mondi amati di entrambe le aziende.

Secondo il comunicato congiunto pubblicato sia sul canale YouTube di Epic Games che attraverso una dichiarazione ufficiale di Disney, l'azienda del Topolino ha acquisito azioni di Epic Games per un valore di 1,5 miliardi di dollari. Questo segna il più grande investimento di Disney nel mercato videoludico, aprendo la strada a una collaborazione senza precedenti tra due giganti dell'intrattenimento.

L'obiettivo della partnership è chiaro: unire i famosi marchi e franchise di Disney con il fenomeno mondiale di Fortnite, creando un ecosistema di giochi e intrattenimento unico al mondo. Si prevede che questa sinergia porterà a giochi di livello mondiale realizzati con l'Unreal Engine di Epic Games, che si integreranno con l'universo di Fortnite, offrendo nuove esperienze interattive e coinvolgenti per i fan di entrambe le aziende.

Ma le ambizioni non si fermano qui. La partnership mira anche a creare un universo persistente in cui i giocatori potranno immergersi completamente, giocando, guardando e persino facendo acquisti con storie e personaggi provenienti da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e altri ancora. Si prevede che questa iniziativa aprirà nuove porte per la condivisione di storie ed esperienze tra i fan di tutto il mondo.

Le dichiarazioni dei vertici delle due compagnie riflettono l'entusiasmo per questa collaborazione rivoluzionaria. Robert A. Iger, CEO di The Walt Disney Company, ha dichiarato: "Questo segna il più grande ingresso di Disney nel mondo dei giochi e offre significative opportunità di crescita ed espansione. Non vediamo l'ora che i fan sperimentino le storie e i mondi Disney che amano in modi nuovi e rivoluzionari".

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha aggiunto: "Disney è stata una delle prime aziende a credere nel potenziale di unire i propri mondi con i nostri in Fortnite, e utilizza Unreal Engine in tutto il suo portfolio. Ora stiamo collaborando a qualcosa di completamente nuovo per costruire un ecosistema persistente, aperto e interoperabile che unirà le comunità Disney e Fortnite".

Disney è ufficialmente entrata a gamba tesa nel mercato dei videogiochi e non vediamo l'ora di vedere dove tutto questo la porterà.