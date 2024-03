Apple messa spalle al muro dall'indagine UE, revoca il ban sull'account di Epic

Dopo un'indagine condotta dalla Commissione Europea, Apple ha annunciato il ripristino dell'account di Epic Games sull'App Store. La decisione di riattivare l'account fa seguito alla chiusura del profilo del publisher, avvenuta parallelamente all'entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA).

La mossa di Apple è arrivata a distanza di poche ore dopo la decisione di bannare l'account di Epic Games, rappresentando un dietrofront molto importante per la casa di Cupertino, la quale ha deciso di riconsiderare la sua strategia sui meccanismi di monetizzazione su iOS, in virtù dei recenti controlli da parte della Commissione Europea.

Il fondatore di Epic Games, Tim Sweeney, come da prassi, ha commentato l'accaduto dichiarando che il DMA ha affrontato la sua prima grande sfida con il ban inflitto da Apple a Epic Games, impedendo così a quest'ultima di competere sull'App Store. La decisione di Apple di riattivare l'account è stata interpretata come una grande vittoria per Epic Games.

In seguito a una rapida indagine condotta dalla Commissione Europea, Apple ha comunicato alla Commissione e a Epic Games la sua decisione di ripristinare l'accesso. Ciò consentirà a Epic Games di riportare, in breve tempo, Fortnite su iOS e di lanciare l'Epic Games Store in Europa conformemente al DMA.

Questi sviluppi rappresentano un successo importante per Epic Games, che, nonostante le difficoltà in sede processuale, ha ottenuto un risultato positivo grazie alle recenti deliberazioni europee sulla concorrenza.

La prospettiva del ritorno di Fortnite su iOS nel corso dell'anno diventa ora una possibilità concreta, così come si prevedono ulteriori cambiamenti nell'App Store in seguito di questa decisione.

Se siete interessati a leggere tutta la vicenda, raccontata da Epic Games, vi lasciamo il link diretto al recente post sul loro blog ufficiale.