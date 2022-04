Ci siamo, come accade ogni due settimane siamo pronti ad accogliere tutte le ultime novità aggiunte in Fortnite tramite un nuovo aggiornamento. Parliamo dell’update 20.20, il quale ci dona questa volta una serie di contenuti molto interessanti per gli appassionati del titolo Epic Games. Certo, non si tratterà di uno degli aggiornamenti più corposi di sempre, ma siamo sicuri che le novità daranno diverse soddisfazioni a molti giocatori.

Tra le novità più interessanti introdotte quest’oggi, l’aggiornamento 20.20 ci permette di vivere un nuovo scontro all’interno della modalità Battaglia Reale. Dopo la battaglia a Canyon Condominiale, la lotta contro l’OI continua, ma questa volta si sposta a Crocevia Conici. Da adesso, infatti, i giocatori si possono lanciare nella battaglia per Crocevia Conici e aiutare a respingere nuovamente le forze dell’IO.

Ma non ci si ferma qui, dato che con l’aggiornamento odierno si va ad aggiungere in Fortnite anche una nuova arma, ovvero il Fucile Pesante Ranger. Questo nuovo fucile offre ai giocatori una gittata molto più lunga rispetto alla maggior parte dei fucili pesanti, ma non solo, dato che presenta un solo colpo per ricarica, il quale farà parecchi danni ai propri nemici.

Infine Epic Games sta proponendo un nuovo sondaggio tra la Bomba ballerina o la Fenditura portatile, e sono stati aggiunti una nuova serie di Incarichi Operazioni Celate. A tutto questo, come sempre, si vanno ad aggiungere anche le solite correzioni su bug e situazioni poco equilibrate all’interno del gioco.