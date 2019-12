Fortnite: leak svela data e contenuti del bundle natalizio?

Mentre gli appassionati di Fortnite aspettano l’arrivo dell’evento invernale Winterfest, molti altri fan non vedono l’ora che venga rilasciato il prossimo pacchetto skin chiamato Leggende Glaciali, nomenclatura che va a sostituire il pacchetto precedentemente conosciuto come Leggende Polari.

A tal proposito sembra che i dataminer di Fortnite siano riusciti a scovare, attraverso delle porzioni di codice, quella che sarà la data del rilascio ufficiale del nuovo pacchetto, ossia il prossimo 23 dicembre. Oltre a questa informazione, gli stessi dataminer sono riusciti a rintracciare anche i contenuti che saranno presenti all’interno di questo nuovo bundle natalizio del battle royal di Epic Games.

Some Youtubers from around the world got an email from Epic to receive the Glacial Legends early for a youtube showcase, and they've been told that it's planned o be released on December 23rd. pic.twitter.com/4OZQwctbn2

— HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) December 17, 2019