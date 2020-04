Fortnite, ecco uno sguardo alle novità della Stagione 3 grazie ad un leak

Che il genere di gameplay offerto da Fortnite piaccia o meno, e al di là delle critiche, il battle royale è riuscito letteralmente a seppellire gli altri titoli grazie alla sua numerosissima community, le sue caratteristiche, gli eventi e gli aggiornamenti costanti, sebbene la fama del gioco è andata via via scemando nel corso del Capitolo 2, e solo gli ultimi eventi della Stagione 2 sono riusciti a riportare il titolo in auge.

Nell’ultimo update alla versione 12.50, come accaduto diverse volte in passato, alcuni leaker si sono diretti nei file di gioco per cercare di trovare delle novità nascoste non comunicate da Epic Games, o per scovare informazioni riguardanti i prossimi aggiornamenti del titolo. Questa volta, il noto leaker FortTory ha trovato nuovi dati che strizzano l’occhio all’arrivo della Stagione 3. Stando a quanto emerso dal datamine, sembrerebbe che la nuova feature di poter nuotare anche sott’acqua verrà implementata con la prossima stagione.

These are called: S13_Poster_Teasers! OUIR FIRST TEASERS FOR SEASON 13 pic.twitter.com/FpvKv8xrdx — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) April 29, 2020

Possiamo notare, dalle immagini trovate nei file di Fortnite, dei poster che ritraggono una casa galleggiante con uno squale in agguato sottostante, mentre sul poster a sinistra la skin di Miaoscolo dotato di fasce galleggianti sulle braccia. Oltre a questo primo piccolo teaser sulla Stagione 3 non si hanno altre novità in merito, soprattutto per quanto riguarda il tanto vociferato ritorno della mappa di Fortnite Capitolo 1: possiamo supporre, però, che la casa galleggiante potrebbe essere un nuovo luogo d’interesse sulla mappa attuale.

L’ultimo aggiornamento della Stagione 2 di Fortnite, tuttavia, ha dato un segno di speranza ai fan del titolo, grazie all’aggiunta della nuova mappa Papaya e al nerf richiesto ormai da mesi e mesi alla mira assistita offerta dai controller; staremo a vedere, dunque, se la prossima Stagione attesa per i primi di giugno, offrirà ancora delle novità per mantenere il titolo sempre fresco e attuale.