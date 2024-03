Offerta IMPERDIBILE sul pacchetto Transfomers di Fortnite per PS5! Meno di 20€

Non lasciatevi sfuggire questa esclusiva promozione Amazon per il pacchetto Transformers di Fortnite per PS5: questo pacchetto speciale vi fa immergere nell’azione di Fortnite e Transformers, con costumi unici come Megatron e Bumblebee, una varietà di accessori e un bonus di 1.000 V-buck. Ora disponibile a solamente 19,49€, vi fa risparmiare il 27% sul prezzo di listino di 26,90€. È l’occasione perfetta per arricchire il vostro gameplay con avventura e azione!

Fortnite Transformers Pack per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pacchetto Transformers di Fortnite è perfetto per i fan del gioco che vogliono aggiungere un pizzico di avventura e fantasia al loro gioco. Con contenuti esclusivi, tra cui i costumi di personaggi famosi come Megatron e Bumblebee, più vari accessori e 1.000 V-Buck, questo pacchetto è destinato a portare il vostro divertimento e personalizzazione a un nuovo livello. È ideale per i giocatori che desiderano ampliare la loro collezione di aspetti e accessori, aggiungendo freschezza e stile al loro personaggio nel mondo di Fortnite.

Questo pacchetto è un must per i fan di Transformers che vogliono introdurre elementi della loro saga preferita in Fortnite. Adatto per giocatori dai 12 anni in su, promette ore di divertimento, con nuove possibilità di espressione personale e strategie di gioco. All’interno troverete elementi esclusivi come tre costumi dettagliati: Megatron con il suo Emblema Decepticon e il Piccone Mazza Energon, Bumblebee con le Ali di Bumblebee e il Piccone Spada pungente, oltre a 1.000 V-Buck per personalizzare ancora di più il vostro gioco.

Con un prezzo di soli 19,49€, rispetto ai 26,90€ originali, il pacchetto Transformers di Fortnite per PS5 è un’aggiunta di valore per tutti i fan di Fortnite e Transformers. Con una gamma di costumi e accessori esclusivi, questo pacchetto vi permetterà di spiccare nelle vostre battaglie. Sia che siate fan dei Decepticon o che cerchiate semplicemente di migliorare il vostro gioco, questo pacchetto offre grande valore e un divertimento senza pari nel mondo di Fortnite.

Vedi offerta su Amazon