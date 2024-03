La Deluxe Edition di Suicide Squad per Xbox non è mai costata così POCO! -38%

Oggi su Amazon c'è una promozione da non perdere per gli appassionati di videogiochi che desiderano fare un affare con la Deluxe Edition di Suicide Squad: Kill The Justice League per Xbox Series X. Attualmente in offerta con uno sconto del 38% sul prezzo di listino, potete acquistarla al vantaggioso prezzo di 61,99€ anziché 99,98€. Un'opportunità da cogliere al volo per avere accesso a uno dei titoli più attesi a un costo conveniente.

Suicide Squad: Kill The Justice League per Xbox Series X, chi dovrebbe acquistarlo?

Come visto anche nella nostra recensione, Suicide Squad: Kill The Justice League si rivolge principalmente agli appassionati dell'universo DC desiderosi di esplorare l'Arkhamverse da una prospettiva unica, nonostante le opinioni contrastanti sul titolo. Se siete fan della Suicide Squad e vi eccita l'idea di incarnare personaggi iconici come Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark, questa edizione potrebbe soddisfare le vostre aspettative. Offre costumi esclusivi, armi a tema e altri bonus che arricchiscono l'esperienza di gioco, rappresentando un'opportunità interessante per coloro che vogliono immergersi in un'avventura ricca di riferimenti all'universo di Batman.

Nonostante le critiche sulla struttura del gioco, alcune delle quali lo descrivono come un "mezzo disastro" a causa degli elementi GaaS e delle ambizioni non completamente realizzate, i giocatori che amano esplorare l'Arkhamverse potrebbero trovare vantaggioso approfittare dello sconto offerto da Amazon sull'edizione Deluxe. Quest'opportunità offre la possibilità di risparmiare sull'acquisto e di godere appieno dell'esperienza di gioco.

Attualmente, grazie al ribasso del 38% offerto da Amazon, potete acquistare la Deluxe Edition di Suicide Squad: Kill The Justice League per Xbox Series X a soli 61,99€.

