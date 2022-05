RoboCop, il superpoliziotto in parte uomo e in parte macchina protagonista della pellicola satirica e brutale di Paul Verhoeven del 1987 è arrivato su Fortnite. Per chi non lo conoscesse, il film critica aspramente l’avidità aziendale dell’era Reagan con il protagonista che seppur morto in servizio, viene riportato alla vita per servire ancora una volta il suo paese. L’arrivo di RoboCop nel battle royale introduce anche un altro elemento familiare ai fan del film originale: il degrado totale e l’umiliazione di ED-209.

I giocatori potranno, infatti, cavalcare il retro di un minuscolo ED-209, grazie a una nuova emote di Fortnite. Inoltre, all’interno del gioco, potremo addirittura utilizzare la gamba mozzata della tremenda macchina di sicurezza come piccone. L’oggetto si chiama LEG-209, e può anche essere equipaggiato come dorso decorativo.

RoboCop, eroe dark di una tipologia di cinema d’azione ormai pressoché abbandonato, è disponibile come skin all’interno dell’item shop di Fortnite. Il personaggio, diventato un cult per il modo spietato con il quale ha fatto rispettare la legge, potrà dunque essere utilizzato da tutti gli utenti del titolo di Epic Games e People Can Fly. Il battle royale amatissimo dai giocatori non smette dunque di ricevere contenuti interessanti. Pochi giorni fa, infatti, abbiamo parlato di una collaborazione con Fall Guys che dovrebbe sfociare in un interessante crossover nei prossimi mesi.

Oltre a Fortnite, RoboCop tornerà anche in un suo videogioco, RoboCop: Rogue City, nel 2023. I creatori e gli autori originali del film, Edward Neumeier e Michael Miner, stanno, inoltre lavorando alla realizzazione di una nuova pellicola: RoboCop Returns. Quest’ultima è stata presentata come un sequel diretto del primo film che, di conseguenza, non si interessa agli eventi degli altri film usciti nel corso degli anni. Il regista di District 9 e Chappie Neill Blomkamp è stato il primo indiziato per dirigere quest’opera. Tuttavia, il progetto è in seguito passato a un nuovo regista, Abe Forsythe.