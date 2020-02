Fortnite Stagione 2: Deadpool è in arrivo secondo i dataminer

Fortnite Stagione 2 sta convincendo gli appassionati ed Epic Games ha ora il compito di mantenere alto l’interesse del pubblico: un buon modo per farlo sarebbe proporre un contenuto a tema Deadpool, amato personaggio Marvel. Secondo quanto emerso dal codice di gioco, infatti, pare che sia proprio nei piani degli sviluppatori. I dataminer hanno infatti indagato all’interno degli ultimi update e hanno scoperto un modello del personaggio.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, nelle linee di codice di Fortnite Stagione 2 è presente un modello di Deadpool seduto sul WC. L’asset è completamente animato, secondo quanto riportato da HYPEX, e per ora questo contenuto non è presente nel gioco effettivo. Deadpool, in questo formato, si troverebbe all’interno della sua stanza segreta, raggiungibile tramite la ventola di areazione. In tale luogo, vi ricordiamo, potete leggere le sfide settimanali a lui dedicate.

Fun-Fact: The Deadpool skin has an unreleased animation where he's sitting in the toilet in his hideout! – [Found by @LawyFN] pic.twitter.com/Tyu7AfgOV1 — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 21, 2020

Partendo da queste informazioni, non è da escludere che Deadpool faccia la propria comparsa all’interno di Fortnite Stagione 2 con il prossimo update, che dovrebbe essere disponibile nella giornata di domani. Ovviamente non sarebbe l’unico contenuto dell’aggiornamento: secondo i leaker, infatti, potrebbe essere disponibile l’arma Missili Guidati, già svelata tramite i menù del Pass Battaglia.

Inoltre, dovrebbero essere disponibili anche i preset dell’armadietto, ovvero la possibilità di creare delle combinazioni estetiche, salvarle e dare loro un nome, per poter cambiare aspetto al proprio personaggio senza dover ogni volta scorrere all’interno del proprio guardaroba. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni riguardo al prossimo update di Fortnite Stagione 2: secondo i dataminer, l’aggiornamento 12.10 e 12.20 sono già stati testati, quindi dovrebbero esserci regolari novità nelle prossime settimane.