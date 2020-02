Fortnite Stagione 2: Loadout in arrivo secondo i dataminer

L’aggiornamento 12.00 di Fortnite è arrivato la scorsa settimane e ha introdotto varie novità per la Stagione 2. La partenza non è stata perfetta, vista la reazione di streamer come Pokimane, ma nel complesso sembra che i giocatori stiano apprezzando quanto realizzato da Epic Games. Ovviamente questo non significa che lo sviluppatore se ne stia con le mani in mano e, come sempre, è al lavoro su altri contenuti da inserire nel gioco: uno di questi, secondo i dataminer, è una funzione di loadout.

Secondo quanto scovato nelle linee di codice, infatti, a partire da Fortnite Stagione 2 sarà possibile creare un set di equipaggiamenti estetici del personaggio, ovvero sarà possibile impostare una skin, un piccone, un dorso decorativo, un deltaplano e anche le coperture per armi e veicoli. Creando più set, sarà possibile passare da uno all’altro senza alcuna fatica: si tratta di una funzione non dedicata alla giocabilità del battle royale, ma comunque molto richiesta dai fan. Molti, infatti, hanno l’armadietto ricolmo di skin ed elementi estetici e dover scorrere di volta in volta l’intero catalogo è tedioso.

I'm kinda late, but Locker Loadouts are coming soon, you can also give the loadout a name and you can favorite loadouts! (the last image is just a concept) pic.twitter.com/IduvZmlHNo — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 21, 2020

Secondo quanto svelato, inoltre, pare sarà possibile dare un nome al singolo loadout, così da trovarlo più facilmente. Si tratta quindi di un serio lavoro per il miglioramento dell’accessibilità, sempre gradito. Ovviamente, per quanto i dataminer di Fortnite siano estremamente affidabili, si tratta di informazioni non ufficiali: è anche possibile che si tratti di uno scarto di codice rimasto all’interno del gioco e che Epic non abbia piani a breve termine a riguardo.

Anche ammesso che sia in effetti in lavorazione tale feature, non abbiamo idea di quando sarà resa disponibile: speriamo di scoprirne di più a breve.