Fortnite: V-Bucks e skin cancellate con l’inizio del Capitolo 2?

Fortnite, con l'avvento del Capitolo 2, può veramente cancellare le skin, i V-Bucks e tutti i contenuti dei nostri profili? Ecco la risposta degli Store.

Il Buco Nero di Fortnite ha risucchiato ogni cosa del mondo di gioco del battle royale di Epic Games. Dopo circa ventiquattro ore, migliaia di persone stanno seguendo in diretta l’evento su Twitch, Twitter e YouTube, sperando di ammirare in prima persona un nuovo Big Bang che possa dare nuova vita a Fortnite, con l’arrivo del Capitolo 2 tanto chiacchierato. Molti però non sono felici di quello che sta accedendo e temono che i contenuti, come i V-Bucks e le skin, verranno azzerati. Sarà propri così?

Attualmente Epic Games non ha rilasciato informazioni, ma PlayStation ha commentato la questione al posto suo, affermando che tutti gli acquisti e i contenuti digitali di Fortnite sono al sicuro durante questo momento di Blackout. Anche Nintendo ha aperto una pagina di supporto, affermando che tutte le modalità di Fortnite sono attualmente “non disponibili per giocare“. Similarmente a Sony, ha affermato che “i vostri V-Bucks e le vostre skin a tema banana sono al sicuro”.

Per quanto riguarda Microsoft, invece, il sito ufficiale di Xbox ha inserito Fortnite nella lista dei titoli “Limitati”. È però possibile però attivare un allarme legato al proprio account Xbox Live per ricevere una notifica (anche tramite SMS) di quando il gioco sarà nuovamente disponibile: è sufficiente raggiungere questo indirizzo.

È abbastanza ovvio che Epic Games non abbia alcuna intenzione di cancellare i contenuti (sopratutto se pagati con soldi reali) dagli account dei giocatori di Fortnite con l’arrivo del Capitolo 2, ma pare che molti fan siano seriamente preoccupati che possa avvenire. Ora sanno che non c’è nulla da temere; peccato che alcuni genitori poco informati non sappiano come comportarsi con i figli.