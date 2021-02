Fortnite v15:30: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Ad un paio di settimane dall’arrivo di Predator, i giocatori di Fortnite sono pronti ad accogliere quelle che sono tutte le ultime novità relative al nuovo aggiornamento. Dopo una prima mattinata passata in manutenzione, il battle royale targato Epic Games è nuovamente pronto per riaprire le proprie porte a tutti gli appassionati. Ora che la versione 15:30 è disponibile, siamo pronti per scoprire quali sono le ultime novità nel titolo Epic.

Fortnite 15.30, le novità

Evento The Mandalorian: Mando’s Bounty

Come anticipato sui social di Fortnite nelle scorse ore, il nuovo aggiornamento inserisce nel battle royale un evento dedicato ad uno dei personaggi apparsi durante il corso di questa quina Stagione. Parliamo di Mando, arrivato direttamente dalla serie TV di successo The Mandalorian. In questa sfida i giocatori competono per dimostrare chi riesce ad ottenere crediti più velocemente. Superando gli avversari, e lo stesso Mando, si riceverà una ricompensa molto speciale: un ombrello in Beskar forgiato su misura. Con l’arrivo di questo nuovo evento, inoltre, si potrà visitare la nuova cantina di Kit situata nella zona desertica.

Nuove armi

Non può esistere un nuovo aggiornamento senza l’aggiunta di una nuova infornata di bocche da fuoco. Nel caso della nuova patch che ha portato il titolo alla versione 15:30, i giocatori potranno trovare nell’arsenale proposto dal titolo le seguenti tre nuove armi esotiche.

Frozen

Chug Cannon

Burst Quad Launcher

Nuove Skin, Bundle e oggetti cosmetici

Per festeggiare il Super Bowl 2021, uno degli eventi sportivi più seguiti del mondo, Epic Games ha deciso di introdurre due nuove Skin dedicate alle squadre che si contenderanno il titolo. Il set Gang del Casco tornerà disponibile nel negozio a partire dal prossimo 5 febbraio, ed includerà due stili di uniformi per le squadre Tampa Bay e Kansas City, insieme al nuovo dorso decorativo Logo à gogo.

Aggiunte anche le due nuove Skin di San Valentino: Cuddle King e Lovely e i due bundle Squatingdog’s Locker e Loeya’s Locker. Oltre alle Skin, la verisione 15:30 di Fortnite ha aggiunto anche tutta una serie di nuovi oggetti cosmetici. Tra questi possiamo notare che sono presenti anche delle versioni tematizzati per la festa degli innamorati.

These are the new cosmetics that were added in #Fortnite v15.30 pic.twitter.com/NRhnoPMxUo — Fortnite News (@Guille_GAG) February 2, 2021

Modalità Creativa

Dopo una paio di settimane di stop, arrivano novità anche per la Modalità Creativa. Innanzitutto, Verizon e BeyondCreative hanno collaborato per rinnovare il Centro della modalità Creativa di Fortnite. Dall’1 al 9 febbraio, infatti, lo stadio che ospiterà il Super Bowl sarà presente all’interno della Modalià Creativa. Inoltre, è stata aggiunta anche una nuova isola creativa chiamata: Isola Arena.

Nuovi dispositivi, vestiti e armi

Ad aggiungersi nella Modalità Creativa troviamo anche il dispositivo Fine Partita, grazie al quale i giocatori saranno in grado di poter decidere chi sarà cosa premendo un pulsante o qualsiasi gadget che possa inviare un segnale. Già vista in Party Reale, ora i giocatori potranno cambiarsi di abito in un lampo grazie alla funzione introdotta nelle cabine del telefono. Infine è stata inserita anche una nuova arma: il Fucile Pesante a Leva.

Come al solito, oltre a tutte queste novità, Epic Games ha sfruttato l’occasione della patch per andare a sistemate alcuni bug e ad apportare delle correzioni nella modalità Creativa e Salva il Mondo. Cosa ne pensate dell’aggiornamento 15:30? Qual è il contenuto che non vedete l’ora di provare?