Fortnite v16:20: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Ci siamo, dopo un paio di settimane di calma Fortnite ha accolto quest’oggi un nuovo corposo aggiornamento. Come accade ormai tradizionalmente, Epic Games ha approfittato di questo appuntamento bisettimanale per riempire il titolo di successo con alcuni nuovi contenuti tutti da scoprire. A differenza di altre patch, l’aggiornamento di quest’oggi non porta con se novità particolarmente attese, ma come al solito i giocatori avranno l’occasione di esplorare molti nuovi contenuti.

Fortnite v16.20: le novità

Veicoli personalizzabili

Forse una delle novità più interessanti di questo aggiornamento alla versione 16.20 riguarda la possibilità di personalizzare i veicoli con l’ausilio di nuove mod. Nello specifico si potranno cambiare e migliorare le ruote, andando così a rendere non solo più unici i veicoli presenti nella mappa di gioco, ma anche più prestanti per muoversi in giro senza troppe preoccupazioni e su terreni diversi.

Festival delle Lanterne

A partire da oggi, martedì 13 aprile, prende il via il Festival delle Lanterne. Per i giocatori sarà un’occasione per prendere parte a nuove ed emozionanti sfide. Il Festival delle Lanterne, inoltre, proporrà diverse attività che includono lanterne, sfide della community, eroismo, uno speciale bundle per l’armadietto e tanto altro ancora.

Nuove Skin e Bundle

Immancabili, come in ogni aggiornamento, delle nuove Skin da ottenere e con cui personalizzare il proprio avatar in gioco. Oltre alle Skin, a quanto pare, sembra che i dataminer abbiano già svelato il ritorno dei bundle dedicati a Marshmello e Major Lazer. C’è spazio anche per un paio di altri bundle speciali dedicati al pro-player Leleo, alla streamer Rakanoo e all’attrice Brie Larson. Ecco invece le nuove Skin che faranno l’ingresso in Fortnite.

Aspen

Eco

Rebirth Harley Quinn

Princess Felicity Fish

Grimey

All leaked skins In-Game! (Thanks to @m1fnbr for the footage, drop her a follow!) pic.twitter.com/ejwvKaZ5m4 — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) April 13, 2021

Aloy di Horizon Zero Dawn in arrivo

Tra le scoperte più entusiasmanti emerse dai dataminer c’è sicuramente quella relativa all’arrivo di Aloy all’interno di Fortnite. Oltre a ricevere una Skin dedicata (esattamente come già accaduto con Kratos), verrà aggiunta anche una modalità a tempo limitato chiamata “Team Up: Aloy & Lara”.

Aloy from Horizon Zero Dawn will be the next collaboration that we will receive according to the strings of a newly added LTM. #Fortnite (via @ShiinaBR) pic.twitter.com/nWlw8pFQh6 — Fortnite News (@Guille_GAG) April 13, 2021

Nuovi Archi

Novità anche tra le armi in questa nuova versione 16.20 di Fortnite. Nello specifico questa settimana verranno aggiunti al gioco due nuovi archi, armi preferite da tutti i giocatori che cercano un tipo di scontro a medio/lunga distanza. I due nuovi archi sono: il Grappling Bow e lo Splinter Bow.

Modalità Creativa

Una delle novità più importanti per la Modalità Creativa sembra riguardare i veicoli. Stando a quanto scoperto dai soliti dataminer, in questa modalità saranno presto aggiunti dei nuovi device dedicati ai veicoli. Grazie a questi dispositivi i giocatori saranno in grado di far spawnare auto, pick-up o anche barche all’interno della Modalità Creativa.

Come di consueto, infine, anche con questo aggiornamento di Fortnite vengono sistemati alcuni bug e glitch generali all’interno delle tre modalità di gioco proposte dall’esperienza.