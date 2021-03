Forza Horizon 4 disponibile su Steam, ecco i requisiti

Durante la giornata di ieri, che sarà ricordata sicuramente per l’ufficialità dell’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, la società americana ha pubblicato il suo Forza Horizon 4 su Steam come dichiarato qualche settimana fa. Disponibili tre diverse versioni tutte comprendenti i DLC rilasciati fino ad adesso. Avrete quindi a disposizione la standard Edition Digital Bundle: 69,99 €, la Deluxe Edition Bundle Bundle: 89,99 € ed infine la Ultimate Bundle: 99,99 €. Per giocare al titolo dovrete accedere prima al servizio Xbox Live col vostro profilo, con la possibilità di sfruttare il cross-play tra le due piattaforme.

Non finisce qui, il colosso di Redmond ha lanciato in contemporanea il nuovo Hot Wheels Legends Car Pack, con diverse nuove auto che si aggiungeranno al corposo catalogo di Forza Horizon 4. Per celebreare il lancio su Steam e di tutti coloro che accederanno con il proprio profilo Xbox Live, verrà regalata la Porsche 911 GT3 RS 2019. La promozione è disponibile per pochi giorni, vale a dire fino al prossimo 14 marzo. Ovviamente la pagina ha pubblicato i requisiti, andiamo a vederli assieme.

Requisiti Minimi

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 versione 15063.0 o superiore

Processore: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz o Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVidia 650TI OR AMD R7 250x

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 versione 15063.0 o superiore

Processore: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVidia GTX 970 o NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

It's time! Forza Horizon 4 is now available for purchase on Steam. If you're new and looking for your convoy, reply here and connect with other Steam players. https://t.co/XyPZfbx0B6 pic.twitter.com/Pzm4RQ94Iy — Forza Horizon (@ForzaHorizon) March 9, 2021

Forza Horizon 4 è probabilmente uno dei racing game più incredibili di sempre. Un titolo che diverte, intrattiene, ma soprattutto non stanca. Se non avete mai provato questa esperienza, ora è il momento giusto per farlo. In attesa di informazioni sul quinto capitolo di questa saga superlativa, vi invitiamo a seguire le pagine di GameDivision.