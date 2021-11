Forza Horizon 5 è l’esclusiva Xbox che tutti stavano aspettando, è record!

Il day one di Forza Horizon 5 ha dimostrato come la strategia di Phil Spencer, che sta guidando a suo modo una piccola rivoluzione nel mondo dei videogiochi, sembra effettivamente funzionare. E seguendo questa strada, il racing game di casa Playground Games ha messo a segno un record storico a livello di giocatori, che difficilmente potrà essere eguagliato da un altro titolo dello steso filone.

Come riportato da Spencer su Twitter, infatti, Forza Horizon 5 ha bruciato ogni tappa. E così, se nei giorni precedenti al day one aveva richiamato a sé numeri vicini al milione grazie alla versione ad Accesso Anticipato, da ieri che è invece disponibile per tutti ha semplicemente aumentato a dismisura la base di giocatori. Il gioco ha infatti raccolto ben 4,5 milioni di giocatori, un numero impressionante, che senza la strategia dell’Head of Xbox non sarebbero mai stati raggiunti.

“Abbiamo investito per anni in Xbox per permettere a più persone di poter giocare. Con più di 4,5 milioni di giocatori tra PC, cloud e console, Forza Horizon 5 ha mostrato che le promesse si possono mantenere”, ha dichiarato Spencer sul suo profilo Twitter. Ed è difficile dargli torto: il racing game di casa Playground Games è probabilmente l’esclusiva Xbox più accessibile di tutte, visto che si può giocare in tutti i modi possibili, anche senza avere fisicamente una console, un PC da gaming o la copia del gioco, sia essa digitale che fisica.

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground — Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021

I numeri di Forza Horizon 5 fanno ddavvero paura, considerando che ha triplicato il picco del precedente capitolo. Ma il racing game di Playground Games è anche quello che registra il numero di giocatori più alto di un titolo pubblicato e prodotto da Xbox Game Studios, l’etichetta della casa di Redmond che si occupa di distribuirei i giochi per console e PC. Questo record però potrebbe non durare a lungo: l’arrivo di Halo Infinite, fissato per l’8 dicembre 2021, potrebbe letteralmente chiamare a sé ancora più giocatori sfruttando proprio i punti di forza della filosofia Xbox.