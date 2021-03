Forza Horizon 5 e Starfield: citati i possibili periodi di uscita

Nella giornata odierna il noto insider Jeff Grubb si è decisamente esposto sul possibile periodo di uscita di Forza Horizon 5 e Starfield. Secondo il giornalista infatti sia uno che l’altro vedranno la luce proprio quest’anno, ovviamente non citando una vera e propria data di uscita. Il quinto capitolo della famosa saga automobilistica sembra proprio essere a buon punto tanto che qualche settimana fa i ragazzi di Playground Games, al lavoro ricordiamo sul nuovo Fable, avrebbero svelato la mappa di gioco e l’ambientazione.

Per quanto riguarda Starfield il buon Grubb avrebbe dichiarato che l’attesa non dovrebbe essere lunga e che lo vedremo entro fine anno. Al 90% infatti vedremo qualche estratto durante il prossimo E3 di Los Angeles, che ricordiamo verrà tenuto solo in formato digitale. Secondo il giornalista Bethesda avrebbe in mente una strategia simile a quella vista con Fallout 4, vale a dire mostrarlo durante lo show e poi annunciare una data di uscita in programma verso il periodo invernale.

Ovviamente si trattano solo di mere speculazioni, non c’è nulla di ufficiale né di uno né dell’altro. I due titoli risultano essere attesissimi dal pubblico, Bethesda si è però complimentata recentemente con il team dichiarando che lo sviluppo sta procedendo molto bene. Una cosa sicuramente è certa, dopo le ultime notizie riguardanti l’acquisizione dell’azienda da parte di Microsoft il gioco lo vedremo su Xbox Game Pass già al day1.

Per quanto riguarda invece Forza Horizon 5 il tweet, che vi abbiamo lasciato proprio qui di seguito, mostra una gif nella quale viene mostrato un semplice e mai banale “credo di si”. Insomma, se ciò fosse vero sarebbe una notizia a dir poco sensazionale. Nulla di tutto ciò è ufficiale e per questo che per ogni eventuale informazione o dettaglio aggiuntivo vi invitiamo a seguire le nostre pagine.