Forza Horizon 5 ha una grafica spaccamascella in questi nuovi scatti

Con un nuovo post sul blog di Xbox sono stati presentati nuovi scatti che mettono ancora una volta in risalto la qualità tecnica del lavoro che sta svolgendo Playground games per questo nuovo Forza Horizon 5. Come ben sappiamo dal trailer di annuncio il nuovissimo titolo dedicato alle corse sarà ambientato in Messico e ci permetterà di guidare tra le sue distese di terra e di percorrere le strade cittadine piene di colori e musiche. I ragazzi del team hanni infatti diviso il Messico in 11 biomi completamente diversi tra loro, che ci permetteranno di passare dal centro cittadino al vulcano ormai in riposo.

Avremo modo di sfidare i nostri amici e di concorrere in gare mozzafiato con dei panorami da perdere il fiato anche grazie alle tecnologie utilizzate per cercare di rendere il tutto più realistico e quanto più vicino alla realtà possibile. Tra i nuovi biomi presenti all’interno di Forza Horizon 5 e non presentati nel trailer, troviamo: Farmland, una distesa di colline fitte di vegetazione rigogliosa e ricca anche di alberi da frutto.

Costa tropicale, in cui saranno presenti gabbiani, palme e tutto quello che ognuno di noi possa desiderare da una spiaggia messicana. Inoltre anche grazie a tutti i cambiamenti che le stagioni apporteranno anche all’interno di questo capitolo della serie, visitare questi luoghi in momenti diversi dell’anno ci permetterà di scoprire sempre nuovi modi per attraversarli con strade e scorciatoie sempre diversi.

Vi invitiamo ovviamente a vedere il post originale sul blog Xbox in cui sono presenti anche dei brevi video di presentazione di ogni bioma. Forza Horizon 5 sembra essere il capitolo più ambizioso della saga anche per il suo debutto su Xbox Series X ed S. Noi non vediamo l’ora di poterlo provare per saggiarne la bellezza e perderci all’interno dei suoi panorami mozzafiato! Potete recuperare il quarto capitolo sul Game Pass!