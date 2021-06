Forza Horizon 5: ambientazione e data d’uscita nel nuovo trailer

Annunciato e mostrato nel dettaglio Forza Horizon 5, il nuovo capitolo dell’amata IP di guida arcade di Playground Games. Inoltre, è stata svelata anche la data d’uscita, fissata per il 9 novembre 2021 (fin dal day-one su Game Pass). Il quinto gioco numerato della saga arriverà anche su Xbox One, oltre che su Series X|S e PC. Esaminiamo assieme quanto visto durante la presentazione!

L’ambientazione è il soleggiato e sabbioso Messico, in cui potrete sfrecciare liberamente tra cactus e suggestivi paesini. Confermata anche la modalità battle royale, già presente nel quarto capitolo. Impossibile ma vero, Playground ha saputo realizzare un’opera ancora più spacca mascella rispetto al capitolo precedente: il livello di dettaglio di Forza Horizon 5 sarà davvero alto, anche grazie all’ottimo utilizzo del ray-tracing.

Questa sera, la conferenza di Xbox + Bethesda sta regalando diverse emozioni ai fan della divisione Xbox del colosso di Redmond, ed anche ai fan della nota software house americana: Dall’annuncio di Starfield, al primo gameplay di STALKER 2, fino al reveal del multiplayer di Halo Infinite. Per conoscere date ed ore di tutte le conferenze dell’E3 2021, consultate questo articolo, nonché la nostra pagina speciale, per non perdervi alcun dettaglio proveniente dalla più importante fiera videoludica.

