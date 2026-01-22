L'attesa sta per finire per gli appassionati di corse virtuali: Forza Horizon 6 ha finalmente una data ufficiale e sarà disponibile dal 19 maggio 2026. La conferma è arrivata durante l'Xbox Developer Direct trasmesso in serata, dove gli sviluppatori di Playground Games hanno svelato tutti i dettagli sul nuovo capitolo della serie racing open-world che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. L'evento ha inoltre chiarito la strategia multipiattaforma di Microsoft, confermando l'arrivo su PlayStation 5 in un secondo momento, presumibilmente verso la fine dell'anno. Qui trovate il trailer.

La destinazione scelta per questo sesto episodio rappresenta una sorta di pellegrinaggio virtuale verso la terra che ha dato i natali a icone automobilistiche come Nissan Skyline, Toyota Supra e Mazda RX-7. Il Giappone, con le sue metropoli futuristiche, i passi montani tortuosi e la cultura automotive che ha ispirato generazioni di videogiocatori, era da anni la location più richiesta dalla community. Dopo aver esplorato i panorami australiani, britannici, americani e messicani nei capitoli precedenti, Playground Games porta finalmente i giocatori tra le luci al neon di Tokyo e le strade leggendarie dove è nato il fenomeno del drifting.

Dal punto di vista commerciale, il titolo seguirà la formula collaudata delle tre versioni: Standard, Deluxe e Premium. Quest'ultima dovrebbe garantire ai fan più fedeli l'accesso anticipato al gioco insieme a contenuti esclusivi e vantaggi speciali, secondo quanto rivelato dal leaker francese Dealabs che aveva anticipato molti dettagli nelle ore precedenti all'annuncio ufficiale. La distribuzione fisica sarà garantita per Xbox Series X, mentre su PC il gioco sarà acquistabile sia tramite Microsoft Store che su Steam, ampliando così la platea di potenziali acquirenti.

Un elemento che ha già fatto discutere la community è il bonus riservato a chi effettuerà il pre-ordine: una Ferrari esclusiva che permetterà di sfrecciare con il cavallino rampante tra i grattacieli giapponesi. L'idea di vedere le celebri vetture di Maranello sfrecciate nel contesto urbano nipponico rappresenta un contrasto culturale affascinante, che promette di arricchire ulteriormente il già variegato parco auto della serie. La fusione tra le supercar europee e l'estetica JDM (Japanese Domestic Market) potrebbe creare combinazioni visive straordinarie.

La questione PlayStation 5 merita un approfondimento a parte. Microsoft aveva già annunciato a settembre scorso che la versione per la console Sony sarebbe arrivata successivamente rispetto a quelle per Xbox Series X|S e PC. Questa esclusività temporale permette al colosso di Redmond di preservare un vantaggio competitivo sul proprio ecosistema, pur aprendo le porte a un mercato più ampio. La collaborazione tra Playground Games e Turn 10 Studios per portare il titolo su piattaforma concorrente segna un cambiamento strategico significativo nella politica aziendale di Microsoft.

L'ambientazione nipponica non è solo una scelta estetica, ma rappresenta un omaggio culturale a un paese che ha plasmato l'immaginario automobilistico globale. Dalle corse illegali notturne immortalate in film e anime, ai circuiti leggendari come Suzuka ed Ebisu, fino alle strade di montagna dove si sono sfidati generazioni di appassionati, il Giappone offre un patrimonio narrativo e visivo che Playground Games dovrà saper tradurre in esperienza ludica. La sfida sarà catturare non solo i luoghi fisici, ma anche l'atmosfera unica che ha reso la cultura automotive giapponese così influente nel mondo dei videogiochi racing.