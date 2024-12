Forza Motorsport celebra l'Australia con Bathurst e tanti altri contenuti

L'aggiornamento 15 di Forza Motorsport (acquistabile su Amazon) celebra la cultura automobilistica australiana con nuovi contenuti incentrati su Bathurst e iconiche auto del paese.

Il nuovo update introduce il circuito di Mount Panorama a Bathurst, sede della leggendaria gara di endurance Bathurst 1000. I giocatori potranno gareggiare su questa iconica pista australiana con le potenti V8 Supercars e altre auto tipiche del paese.

L'aggiornamento porta anche nuove funzionalità come la possibilità di migliorare le auto negli eventi multiplayer aperti, transizioni più veloci in modalità spettatore e replay, modifiche al sistema di safety rating e illuminazione globale ray-traced per PC high-end.

Il Tour Australia in modalità Carriera permetterà di vivere l'eredità della cultura motoristica australiana, dalle V8 Supercars alle classiche muscle car fino agli sport ute. Completandolo si potrà sbloccare la Holden #10 Xbox Racing Team Commodore VF del 2013.

In multiplayer ci sarà la serie Forza AUS dedicata esclusivamente a Bathurst per tutta la durata del mese australiano. Vengono introdotte anche nuove auto come la Formula Drift HSV Maloo GEN-F e la Ford FPV Limited Edition Pursuit Ute.

L'update porta diverse migliorie tecniche, tra cui:

Transizioni più rapide tra telecamere e auto in modalità spettatore e replay

Regolazioni al sistema di Safety Rating

Aggiornamenti all'IA dei Drivatar

Nuovo modello per le penalità Forza Race Regulations

Audio migliorato per diverse auto

Su PC è stata aggiunta l'opzione per abilitare l'illuminazione globale ray-traced, per una maggiore qualità visiva su sistemi high-end.

L'aggiornamento 15 sarà l'ultimo del 2024 per Forza Motorsport. Il prossimo update è previsto per gennaio 2025 e celebrerà il marchio BMW con nuove auto ed eventi.

Il team di sviluppo sta lavorando senza sosta per continuare a migliorare il gioco e in effetti rispetto a un anno fa abbiamo davvero diversi cambiamenti. Riuscirà il gioco a tenere incollati i giocatori? Ad oggi gli utenti sembrano mancare ma non è da escludere che possano tornare nel corso dei prossimi mesi.