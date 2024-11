Forza Motorsport si aggiorna con la NASCAR e tante altre novità

L'aggiornamento 14 di Forza Motorsport (acquistabile su Amazon) ha introdotto la licenza NASCAR, portando nuove auto e modalità di gara al popolare racing game. L'update, rilasciato nelle ultime ore, include l'American Thunder Tour con le Next Gen Stock Car del 2024 e nuovi eventi su tracciati predisposti per le gare NASCAR.

L'aggiornamento segna un importante passo avanti per il racing sim/arcade di Xbox, ampliando significativamente l'offerta di contenuti legati al motorsport americano. I giocatori possono ora sperimentare l'autentica esperienza NASCAR su circuiti come Homestead-Miami, Indianapolis, Eaglerock Speedway e Sunset Peninsula.

Lo Showroom del gioco si arricchisce con l'arrivo di tre nuovi modelli NASCAR: la 2024 Chevrolet NASCAR Next Gen Camaro ZL1, la 2024 Ford NASCAR Next Gen Mustang Dark Horse e la 2024 Toyota NASCAR Next Gen Camry XSE. Queste vetture saranno disponibili come Spotlight cars durante la prima settimana dell'American Thunder Tour.

L'Update 14 porta con sé anche numerosi miglioramenti tecnici e di gameplay. L'intelligenza artificiale dei Drivatar è stata potenziata, rendendoli più competitivi e adattabili alle sfide dei circuiti ovali. Sono stati inoltre apportati miglioramenti al sistema di illuminazione, alle collisioni tra veicoli e all'aerodinamica delle auto.

Oltre alle gare NASCAR, l'aggiornamento introduce nuovi eventi come l'American Road Racing con auto degli anni '70 e '80, l'American Le Mans con vetture degli anni 2010 e le Daytona Prototypes. Completando l'American Thunder Tour, i giocatori potranno sbloccare la 1988 Chevrolet #77 Beretta Trans Am.

Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo nel costante processo di miglioramento e ampliamento dei contenuti di Forza Motorsport da parte di Turn 10 Studios. Il team di sviluppo si sta trovando in una situazione abbastanza complicata considerando il lancio abbastanza difficoltoso del gioco (in particolar modo su PC).

Le persone su Xbox stanno rapidamente abbandonato il gioco e già ora le lobby sono praticamente quasi tutte deserte. Per riuscire ad attirare nuove persone sarà necessario ben più di aggiornamenti così "banali", puntando ad update decisamente più corposi che possano davvero attirare le persone a ritornare.

A ogni modo, l'unico modo per farlo è oggettivamente un rilancio del gioco a livello marketing. Un'operazione non così scontata.