Forza Motorsport: finalmente arriva l’illuminazione globale Ray-Traced

In un recente post rilasciato da NVIDIA sul suo blog, è stato comunicato che l’aggiornamento 15 di Forza Motorsport, in uscita il 9 dicembre 2024, introdurrà l'illuminazione globale ray-traced (RTGI).

La notizia è stata confermata da Microsoft che ha, inoltre, aggiunto che il prossimo update introdurrà anche il circuito di Bathurst.

L'RTGI migliorerà significativamente il realismo visivo del gioco.

Dopo oltre un anno dal lancio, Turn 10 implementerà finalmente la tecnologia RTGI promessa per il suo gioco di corse. Questa innovazione, disponibile solo su PC, richiederà schede grafiche di fascia alta come RTX 4070, RTX 4080 e RTX 4090 per funzionare correttamente.

Nvidia ha condiviso alcune immagini che mostrano l'impatto dell'RTGI su vari circuiti, tra cui Laguna Seca e Maple Valley. Le screenshot evidenziano come la luce rimbalzi in modo più naturale sugli oggetti, creando scene più realistiche e immersive.

L'aggiunta di Bathurst, uno dei circuiti più amati dai fan, rappresenta un'altra novità importante di questo aggiornamento. La combinazione di RTGI e nuovi contenuti dovrebbe offrire ai giocatori PC un'esperienza di guida ancora più coinvolgente e visivamente spettacolare, riportando l’attenzione sull’ultima iterazione del celebre gioco di corse targato Microsoft.