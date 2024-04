Forza Motorsport vuole essere il gioco racing tecnicamente più avanzato di sempre

Uno dei giochi più attesi da parte del pubblico di Xbox è sicuramente Forza Motorsport. Il racing game di Turn10 Studios è stato annunciato quasi tre anni fa, ma fino ad allora è stato molto restio a mostrarsi. Durante il Developer Direct di Microsoft, nuovo show dedicato alle esclusive e ai giochi per Xbox è stato infatti presentato un nuovo trailer del gioco, con un lungo intervento da parte del team di sviluppo.

Andiamo con ordine e partiamo dalla data di uscita: Forza Motorsport purtroppo non ha ancora una data di lancio. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile per Xbox Series S, Xbox Series X e PC e sarà incluso (come da prassi per tutte le esclusive Microsoft) su Game Pass per PC e console. Confermato il lancio nel 2023, ma al momento una release date ancora latita

Durante la presentazione, decisamente lunga, è stato annunciato che Forza Motorsport avrà a disposizione oltre 500 vetture. Si tratta del roster più numeroso che il team di sviluppo abbia mai inserito all'interno di un titolo del franchise. Grande spazio è stato poi dedicato al comparto tecnico, con il team di sviluppo che si è concentrato moltissimo sull'estetica delle auto e della loro bellezza a livello grafico. spazio poi anche per il suono, con l'audio che è stato ricostruito da zero. Per la prima volta in assoluto, inoltre, sarà presente anche un circuito ambientato in Sud Africa realizzato (come del resto tutti gli altri) sfruttato la fotogrammetria. Concludono la presentazione il tracking della temperatura e il meteo in tempo reale, per far sì che ogni giro di una gara potrà essere sempre diverso.

Non abbiamo molto altro da aggiungere, se non ripetere ovviamente la finestra di lancio: Forza Motorsport sarà disponibile per PC, Xbox Series S, Xbox Series X e Game Pass (sia per console che per computer) a partire dal 2023. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d'arrivo dal mondo dei videogiochi.