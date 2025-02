Su GTA V arrivano ray tracing e frame generation, in attesa di GTA VI

Il 4 marzo, Rockstar Games rilascerà un importante aggiornamento gratuito per la versione PC di Grand Theft Auto V, introducendo effetti di ray tracing e altre migliorie grafiche esclusive. L'update porterà il gioco al livello delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X, superandole per certi aspetti.

L'aggiornamento aggiungerà riflessi e ombre in ray tracing, già presenti sulle console next-gen, oltre a occlusione ambientale (RTAO) e illuminazione globale (RTGI) in ray tracing, esclusive per PC. Verranno implementati anche il supporto a DirectStorage per migliorare le prestazioni con SSD e l'audio Dolby Atmos.

Tra le novità ci sono opzioni di visualizzazione avanzate e tecnologie di miglioramento dell'immagine come AMD FSR 3 e Nvidia DLSS 3 con Frame Generation. Rockstar promette, inoltre, "frame rate più elevati" e supporto per risoluzioni e aspect ratio maggiori, suggerendo la compatibilità con monitor ultrawide.

L'aggiornamento verrà distribuito come nuovo eseguibile, mantenendo disponibile anche la versione precedente per chi ha hardware meno potente. I requisiti minimi e raccomandati sono stati aggiornati, ma sembrano ancora ragionevoli considerando i miglioramenti grafici.

Rockstar introdurrà anche vari bonus in-game e il supporto per i trigger adattivi del controller DualSense. L'unico potenziale svantaggio è l'incompatibilità multiplayer tra la vecchia e la nuova versione, che potrebbe separare i giocatori con configurazioni diverse.

Nel complesso, questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti per la versione PC di GTA V, portandola finalmente allo stesso livello delle controparti console next-gen a quasi 3 anni dal loro lancio. Insomma, i fan potranno godersi una grafica notevolmente migliorata in attesa del tanto atteso GTA 6.