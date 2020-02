Frictional Games: rilasciato il teaser trailer del prossimo progetto videoludico

Nel corso dei mesi passati Frictional Games, lo studio di sviluppo svedese già creatore di Amnesia e SOMA, ha aperto un nuovo misterioso sito web nel quale sono apparsi nel tempo diversi indizi riguardanti un nuovo progetto videoludico. Ora, è stato pubblicato un nuovo teaser trailer sul canale YouTube ufficiale dello studio svedese che svela qualcosa in più di questo nuovo videogioco dei creatori di SOMA.

In questo teaser trailer intitolato “I am Tasi”, possiamo sentire quella che sembra a tutti gli effetti la voce di una donna continuare a parlare con se stessa, a quanto pare. Conoscendo Frictional Games e i loro precedenti lavori, non tutto quel che vediamo è ciò che sembra a prima vista, ma di sicuro rispetto ai precedenti video, questo teaser sembra essere meno criptico ed ermetico.

Sfortunatamente le informazioni si fermano qua, e ci tocca aspettare un prossimo teaser o addirittura un trailer di presentazione di questo nuovo progetto di cui non è ancora stato svelato il nome. Nei mesi precedenti Frictional Games aveva dichiarato che il team è impegnato nello sviluppo di due titoli: uno che abbraccia completamente lo stile che hanno imparato ad amare i fan dello studio, e un altro progetto parecchio distante dalle precedenti esperienze.

Serve pazientare ancora un pò quindi, prima di sapere del tutto di cosa tratti questo “I am Tasi”. Siamo sicuri che nei prossimi mesi Frictional Games saprà fornirci qualche informazione in più, e noi saremo preparati per accoglierle a braccia aperte. Cosa ne pensate del teaser trailer di uno dei nuovi progetti di Frictional?