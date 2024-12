FromSoftware ha svariati progetti in cantiere, e non solo soulslike

FromSoftware, team di sviluppo noto sopratutto per Elden Ring e, più in generale per i soulslike, sta lavorando a diversi nuovi progetti in vari generi. Lo ha rivelato il CEO Hidetaka Miyazaki in un'intervista a Game Watch, fornendo alcuni dettagli sulle future direzioni creative dello studio.

Miyazaki ha spiegato che alcuni dei progetti saranno diretti da lui stesso, mentre altri avranno registi diversi. "Penso che potremo mostrare la nuova FromSoftware in molti modi differenti", ha dichiarato il CEO, suggerendo un'espansione oltre i tipici giochi souls-like per cui lo studio è famoso.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici sui generi, Miyazaki ha confermato che ci sarà varietà. Questo si allinea con recenti annunci di lavoro dello studio focalizzati sul "design mecha", probabilmente per un nuovo capitolo della serie Armored Core.

Il CEO ha ribadito che al momento non c'è interesse per un sequel diretto di Elden Ring, lasciando spazio a nuove proprietà intellettuali o al ritorno di franchise storici. FromSoftware ha una lunga storia di sperimentazione in diversi generi, dai dungeon crawler agli horror, passando per giochi di carte e mecha.

Fondata negli anni '90, FromSoftware ha iniziato con titoli come King's Field e Armored Core, per poi espandersi in generi come l'horror con Kuon e gli action RPG con elementi di carte in Lost Kingdoms. Questa varietà dimostra le capacità dello studio di andare oltre i souls-like.

Un aspetto interessante è che FromSoftware ha sempre sperimentato con diversi generi. Negli anni 2000 produce infatti giochi horror come Kuon, titoli strategici come la serie Another Century's Episode e persino giochi di carte come Lost Kingdoms. Questa varietà dimostra la versatilità dello studio, che non si è mai limitato a un solo genere.

FromSoftware è come un alchimista del game design: prende elementi diversi e li fonde creando esperienze uniche

La svolta arriva nel 2009 con Demon's Souls, che getta le basi per il sottogenere souls-like. Il successo di questo titolo e dei successivi Dark Souls porta FromSoftware a focalizzarsi su questo tipo di giochi, diventandone il principale esponente. Tuttavia, lo studio non ha mai abbandonato completamente gli altri generi, come dimostra il recente ritorno di Armored Core.

Con l'enorme successo di Elden Ring, FromSoftware si trova ora in una posizione di grande forza creativa ed economica. La volontà di esplorare nuovi generi, come dichiarato dal CEO Miyazaki, riporta in un certo senso lo studio alle sue origini di sperimentazione. I fan più attenti non possono fare a meno di chiedersi se vedremo il ritorno di alcune serie storiche come King's Field o Otogi, magari reinterpretate con lo stile unico che ha reso FromSoftware famosa in tutto il mondo.