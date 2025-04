Frostpunk 1886 è ufficiale, si tratta del remake del primo capitolo

11 bit studios ha rivoluzionato i piani del suo celebre franchise city builder post-apocalittico, annunciando non un semplice seguito, ma un remake completo del titolo originale. Frostpunk 1886 (qui trovate il trailer) segna una svolta tecnologica radicale per lo studio polacco che, abbandonando il proprio motore proprietario Liquid Engine, abbracciando l'Unreal Engine 5 con l'ambizione di ridefinire completamente l'esperienza di gioco. Questo coraggioso progetto, il cui debutto è previsto per il 2027, non rappresenta una semplice rivisitazione grafica, ma un ripensamento sostanziale dei meccanismi che hanno reso celebre il gestionale.

Avviato all'inizio del 2024, lo sviluppo di Frostpunk 1886 rappresenta un investimento strategico a lungo termine. La scelta dell'Unreal Engine 5 non è casuale, ma riflette la volontà di 11 bit studios di costruire fondamenta tecnologiche solide per guidare l'evoluzione dell'intero franchise negli anni a venire. Questo cambio radicale di infrastruttura permetterà al team di esplorare possibilità creative precedentemente inaccessibili, tra cui un'integrazione profonda con le mod create dalla comunità.

Il titolo stesso del remake rivela un elemento fondamentale della narrazione: il 1886 rappresenta infatti un momento cruciale nella timeline dell'universo distopico di Frostpunk, l'anno in cui la Grande Tempesta si abbatte su New London, scatenando la catastrofe climatica che fa da sfondo all'intera saga. Gli sviluppatori hanno chiarito che questa ripartenza non sarà una semplice operazione nostalgia, ma un'opportunità per introdurre contenuti inediti e meccaniche completamente ripensate.

Il piano ambizioso prevede l'implementazione di un albero delle abilità rinnovato e l'introduzione di dinamiche di gioco mai viste prima, pensate per sorprendere anche i giocatori più esperti che hanno trascorso centinaia di ore nella gelida New London originale. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire una piattaforma live service in continua evoluzione, capace di espandersi organicamente nel tempo.

L'annuncio ha colto di sorpresa gli appassionati, che già sapevano dell'esistenza di un nuovo capitolo in sviluppo, ma immaginavano si trattasse di un seguito diretto di Frostpunk 2. La decisione di tornare alle origini, reinventandole completamente, riflette una strategia più ampia: creare un punto di partenza per una nuova era dei titoli first-party dello studio polacco, capace di avvicinare un pubblico ancora più vasto.

Nei prossimi mesi, 11 bit studios ha promesso di rilasciare ulteriori materiali e video che mostreranno i progressi nello sviluppo di Frostpunk 1886. La scelta di una finestra di lancio così distante - il 2027 - lascia intuire quanto il progetto sia ambizioso e quanto lo studio sia determinato a non compromettere la qualità finale per rispettare tempistiche commerciali più aggressive.

L'adozione dell'Unreal Engine 5 promette di trasformare radicalmente non solo l'aspetto estetico del gioco, ma anche le possibilità di gameplay. Le potenzialità del nuovo motore grafico di Epic Games potrebbero consentire simulazioni fisiche e climatiche più realistiche, elementi fondamentali in un titolo dove la lotta contro gli elementi naturali rappresenta il fulcro dell'esperienza ludica. La nuova dimensione tecnica potrebbe inoltre permettere di esplorare con maggiore profondità le dinamiche sociali e le scelte morali che hanno reso celebre il primo capitolo.

Con Frostpunk 1886, 11 bit studios dimostra ancora una volta la propria determinazione nel perseguire una visione artistica dove l'innovazione tecnologica serve a potenziare narrativa ed esperienza di gioco, ridefinendo i confini di un genere che ha contribuito a rivitalizzare. Mentre la Grande Tempesta si prepara a tornare, i giocatori possono solo attendere, sapendo che quando il gelo arriverà, sarà più immersivo e coinvolgente che mai.