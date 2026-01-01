10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (10 di 10)

Total War: Medieval 2

Nessun gioco riesce a trasmettere la scala e il caos di una battaglia campale come Total War: Medieval 2. Il titolo di Creative Assembly separa l'esperienza in due anime: una mappa strategica a turni dove gestisci l'economia, la religione e la diplomazia dell'Europa medievale, e battaglie in tempo reale dove controlli migliaia di soldati individuali. Caricare una schiera di arcieri con la cavalleria pesante e vedere i nemici fuggire terrorizzati grazie al sistema morale è una delle sensazioni più gratificanti del genere. Il gioco gestisce con maestria concetti complessi come il potere del Papa, le Crociate e l'invasione dei Mongoli, costringendoci a pensare non solo come un generale, ma come un monarca. La sua modularità lo ha reso anche una base perfetta per mod leggendarie, trasformandolo in versioni digitali de Il Signore degli Anelli o Warhammer (che poi ha ricevuto il suo capitolo Total War ufficiale), consolidando il suo status di colosso immortale.