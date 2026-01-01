I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (2 di 10)

2. SimCity 4 (2003) – Maxis

SimCity 4 rappresenta il culmine della storica serie Maxis/EA e resta ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati del genere. Pubblicato nel 2003, introdusse per la prima volta la gestione regionale delle città, permettendo ai giocatori di costruire metropoli interconnesse. La profondità della simulazione economica e sociale, unita a un sistema di trasporti dettagliato e alla possibilità di modding avanzato (celebre il Network Addon Mod), lo ha reso un titolo longevo e amatissimo. La colonna sonora firmata da Jerry Martin è ancora considerata una delle migliori nella storia dei videogiochi.