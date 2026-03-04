Il catalogo di Xbox Game Pass si aggiorna ancora una volta, e questa tornata porta con sé due aggiunte che coprono generi completamente diversi: dalla pista di Formula 1 alle avventure indie più eccentriche. Per i milioni di abbonati al servizio Microsoft, si tratta di un ampliamento che dimostra la volontà di Xbox di attrarre sia gli appassionati di simulazione sportiva sia chi cerca esperienze più originali e artisticamente audaci, confermando la strategia del Game Pass come piattaforma capace di soddisfare palati molto distanti tra loro.

Il titolo di punta di questo aggiornamento è senza dubbio F1 25, disponibile per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e per chi possiede un abbonamento EA Play nella versione PC. Il gioco, titolo ufficiale del Campionato Mondiale FIA di Formula 1 2025, arriva su Xbox Series X|S, PC e Cloud Gaming con una serie di novità sostanziali rispetto all'iterazione precedente: la modalità My Team è stata completamente rivisitata, mentre Braking Point — la narrativa cinematografica che accompagna la serie da qualche anno — raggiunge il suo terzo capitolo. Per chi non lo conoscesse, Braking Point è essenzialmente una storia originale ambientata nel paddock della F1, pensata per dare profondità narrativa a un genere, quello dei racing game, tradizionalmente focalizzato sulla simulazione pura.

L'ingresso di F1 25 tramite EA Play rappresenta un ulteriore tassello nel rapporto tra Electronic Arts e Microsoft, un'integrazione che nel tempo ha portato decine di titoli EA nel catalogo Game Pass senza costi aggiuntivi per gli abbonati Ultimate. Per i fan del motorsport virtuale, poter accedere al titolo della stagione corrente senza acquistarlo separatamente è un vantaggio concreto e immediato.

F1 25 porta su Game Pass il capitolo più ambizioso di Braking Point e una My Team completamente rinnovata, disponibile subito per gli abbonati Ultimate e EA Play.

Sul fronte opposto dello spettro videoludico si posiziona To A T, il nuovo progetto di Keita Takahashi — il game designer giapponese celebre per aver creato Katamari Damacy — sviluppato insieme al team uvula. Il gioco approda nel tier Game Pass Premium su Xbox Series X|S, PC e Cloud, e racconta la storia di un adolescente bloccato in una T-pose che cerca comunque di condurre una vita normale in una piccola città, accompagnato dal suo cane. La T-pose, per chi non frequenta la cultura gaming e i meme videoludici, è la posizione rigida a braccia aperte che i personaggi 3D assumono quando i loro modelli non caricano correttamente le animazioni — usarla come meccanica narrativa centrale è un tocco di humor meta-videoludico tipico della sensibilità di Takahashi.

To A T si presenta con una direzione artistica vivace e colorata, puntando su un'esperienza di avventura accessibile e dal tono leggero, lontano anni luce dalla tensione agonistica di un racing game. La presenza di Takahashi dietro al progetto è già di per sé una garanzia di originalità: il creatore di Katamari ha sempre privilegiato l'eccentricità e l'emozione pura rispetto alle convenzioni di genere, e le prime impressioni su To A T sembrano confermare questa traiettoria creativa.