Xbox Game Pass, ecco i primi giochi di ottobre

Il servizio Game Pass di Microsoft si arricchisce di nuovi titoli a ottobre, offrendo agli abbonati una vasta selezione di giochi tra cui MLB The Show 24, Sifu e Inscryption.

Microsoft ha annunciato l'arrivo di diversi nuovi giochi nel catalogo di Game Pass per il mese di ottobre. Tra i titoli di spicco figurano MLB The Show 24, il popolare simulatore di baseball, disponibile dal 2 ottobre, e Sifu, un picchiaduro in terza persona con combattimenti di kung fu, in arrivo lo stesso giorno.

Altri titoli degni di nota includono Open Roads, un'avventura narrativa, e Mad Streets, un party game a base di combattimenti. Il 10 ottobre sarà la volta di Inscryption, un gioco di carte che fonde elementi roguelike, puzzle ed horror psicologico.

MLB The Shows 24 - Console Standard (già nell'Ultimate)

Open Roads - Console Standard (già nell'Ultimate)

Inscryption - Ultimate, PC, Standard

Mad Streets - Ultimate, PC, Standard

SIFU - Ultimate, PC, Standard

Microsoft ha inoltre ricordato l'aggiunta a sorpresa di alcuni giochi durante il Tokyo Game Show, tra cui All You Need Is Help, Legend of Mana, Trials of Mana e We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, tutti già disponibili per gli abbonati.

Nuovi contenuti per gli abbonati Ultimate

Gli abbonati a Game Pass Ultimate potranno beneficiare di contenuti aggiuntivi per alcuni giochi, tra cui:

MultiVersus: MVP Pack 3

EA Sports FC 25: Welcome Pack

XDefiant: Combat Pack

Questi pacchetti includono oggetti cosmetici e boost per personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Titoli in uscita dal catalogo

Microsoft ha anche annunciato che alcuni giochi lasceranno il catalogo di Game Pass il 15 ottobre. Tra questi:

Dyson Sphere Program (PC)

Everspace 2 (Cloud, Console, PC)

From Space (Cloud, Console, PC)

F1 Manager 2023 (Cloud, Console, PC)

Scorn (Cloud, Console, PC)

Gli abbonati avranno quindi tempo fino a quella data per giocare a questi titoli prima che vengano rimossi dal servizio. Microsoft ricorda che è possibile acquistarli con uno sconto fino al 20% per mantenerli nella propria libreria anche dopo la rimozione.