GameCube rotto in vendita a 100.000 dollari, ecco perché

Un raro prototipo di Nintendo GameCube è stato messo in vendita su eBay per l'incredibile cifra di $100.000. Il modello in questione è una delle cinque console prototipo presentate al Nintendo Space World del 2000 in Giappone, evento che segnò il debutto del GameCube.

Questo esemplare unico rappresenta una vera e propria rarità nel mondo del collezionismo videoludico. A differenza dei normali GameCube reperibili sul mercato per 60-80 dollari, il prototipo Space World 2000 ha, infatti, caratteristiche uniche che lo rendono estremamente prezioso per i collezionisti.

Le peculiarità di questo modello includono dimensioni leggermente maggiori rispetto alla versione retail (1 mm in più su ogni lato), una diversa conformazione delle prese d'aria posteriori e l'assenza di CPU e GPU all'interno. Di fatto, si tratta di un'unità espositiva non funzionante, come specificato nell'inserzione eBay: "Questo è un'unità espositiva. L'unica cosa che funziona è il piccolo LED sulla parte superiore".

Il prototipo, scomparso per circa vent'anni, è riemerso solo nel 2023. Il proprietario attuale ha deciso di metterlo in vendita per finanziare un progetto ambizioso: "un luogo dove le persone possano riunirsi per giocare, dove tutta la famiglia possa divertirsi, le persone possano incontrarsi, parlare con chi si sente a disagio con gli altri e far sentire i visitatori di nuovo giovani".

Il Nintendo Space World 2000 fu un evento cruciale nella storia della casa di Kyoto, segnando non solo il debutto del GameCube ma anche quello del Game Boy Advance. Fu anche il penultimo Space World organizzato da Nintendo, rendendo questo prototipo ancora più significativo per i collezionisti e gli appassionati della storia videoludica.

L'inserzione su eBay sottolinea la natura eccezionale dell'oggetto, avvertendo i potenziali acquirenti che non saranno accettati resi: "Non gestisco un negozio, per favore, niente rimborsi se la console non è di vostro gradimento". Un'ulteriore conferma del valore e dell'unicità di questo pezzo di storia Nintendo.

Il Nintendo GameCube, lanciato nel 2001, rappresenta un capitolo affascinante nella storia delle console di gioco: questo sistema, con il suo design cubico distintivo e la maniglia per il trasporto, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dei videogiochi.

La storia del GameCube affonda le sue radici negli anni '90, quando Nintendo iniziò a sviluppare un successore per il popolare Nintendo 64. Inizialmente noto con il nome in codice "Project Dolphin", il GameCube fu il risultato di anni di ricerca e sviluppo.

Il GameCube introdusse diverse innovazioni tecniche: fu la prima console Nintendo a utilizzare dischi ottici come supporto principale per i giochi, abbandonando le cartucce. Tuttavia, a differenza dei suoi concorrenti che usavano DVD, Nintendo optò per un formato proprietario chiamato "Nintendo Optical Disc", con una capacità di 1,5 GB. Oggi, il GameCube è oggetto di un rinnovato interesse da parte di collezionisti e appassionati. I suoi giochi, spesso difficili da trovare, possono infatti raggiungere prezzi considerevoli sul mercato dell'usato.