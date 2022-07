Quando si parla di beneficenza, i videogiochi sono sempre uno dei mezzi più efficaci per raccogliere denaro. L’esempio è la Summer Games Done Quick, conosciuta come SGDQ, una kermesse che si replica di anno in anno e che serve proprio a raccogliere fondi per beneficenza. L’appuntamento è per il 2022, il primo in presenza dopo i due anni di stop a causa della pandemia da COVID-19.

Svoltosi negli Stati Uniti d’America, la Summer Games Done Quick 2022 si è conclusa nel corso di questo weekend e ha visto la partecipazione di ben 134 speed runner. I giochi scelti? Tantissimi. Si va dai grandi classici come The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Super Mario World, fino a titoli decisamente più recenti come Left 4 Dead 2 e Portal 2. Sono state effettuate oltre 42.000 donazioni individuali da parte del pubblico, da domenica 26 giugno 2022 fino a domenica 3 luglio 2022. Tutti i soldi raccolti sono andati a Medici Senza Frontiere, una fondazione benefica che si preoccupa di assistere e fornire assistenza medica a tutti coloro che sono stati afflitti da guerre, disastri naturali, epidemie o che non dispongono delle coperture sanitarie di base.

I numeri raccolti quest’anno sono incredibili. Nel 2021 sono stati racimolati circa 2,8 milioni di Dollari, ma quest’anno invece le donazioni hanno portato nelle casse della società oltre 3 milioni di Dollari. Una cifra vicina a un altro evento organizzato dalla stessa società, ovvero l’Awesome Games Done Quick, che si è svolto nel corso dei mesi successivi e aveva raccolto ben 3,4 milioni di Dollari.

La beneficenza nel mondo dei videogiochi si fa anche grazie a eventi del genere, ma non dobbiamo dimenticarci dell’incredibile rally di solidarietà dei team di sviluppo ed editori, che molto spesso si fanno carico di tragedie umanitarie come abbiamo visto nel 2021 dopo l’Afghanistan e più di recente durante la guerra in Ucraina. Eventi che hanno scosso il mondo intero e che dimostrano come grazie ai videogiochi ci sia la possibilità di donare e racimolare davvero tantissimi contributi.