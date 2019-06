Games With Gold: ecco i giochi gratuiti di giugno 2019

Microsoft annuncia i suoi titoli gratuiti per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Games With Gold; maggiori informazioni nella nostra notizia.

Come di consueto i colossi delle console Microsoft e Sony, prima che finisca il mese attuale per lasciare spazio a quello nuovo, annunciano i giochi in regalo per tutti i loro giocatori che posseggono un abbonamento ai rispettivi servizi online. Vi abbiamo già riportato i giochi annunciati da Sony per il mese di giugno, e oggi vi riportiamo anche i titoli che Microsoft mette a disposizione con i suoi Games With Gold.

Con i Games With Gold previsti per il mese di giugno 2019, sarà possibile riscattare dai giocatori due giochi per Xbox One e due titoli per Xbox 360 riproducibili anche sull’attuale ultima console di casa Microsoft. Di seguito trovate una lista con i quattro giochi che saranno disponibili per le prossime settimane.

Games With Gold giugno 2019: