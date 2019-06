Xbox Game Pass potrebbe essere incluso nel Game Pass Ultimate

Il nuovo servizio di Microsoft, l'Xbox Game Pass, arriverà presto anche su PC. Nuove informazioni sono state svelata sull'abbonamento. Ma saranno vere?

Nella giornata di ieri 30 maggio, siamo venuti a conoscenza di come il servizio Xbox Game Pass sia in arrivo anche su PC. Il noto servizio di abbonamento ufficiale dei giochi Microsoft è riuscito adesso a coinvolgere anche una numerosa platea di giocatori in più, portando un ricco catalogo di titoli, sia first-party che third-party, a tutti i giocatori della piattaforma Windows.

All’interno della numerosa lista di giochi, in continua espansione ed evoluzione, è possibile trovare più di 100 titoli targati da Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA e da molti altri publisher. Inoltre proprio come avviene sulle console, tutti i nuovi giochi di Xbox Game Studios che saranno in arrivo verranno inclusi automaticamente nella line-up del servizio in questione lo stesso giorno della loro uscita.

Alcune fonti riportano che il servizio Xbox Game Pass offerto da Microsoft per i giocatori su PC, possa essere incluso all’interno dell’abbonamento Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi; andando a creare così un unico servizio di abbonamento. Se così fosse, sarebbe una buona notizia per tutti i videogiocatori Windows.

Attualmente però non abbiamo altre informazioni, né siamo a conoscenza del possibile prezzo per poter usufruire del “nuovo” servizio Microsoft, perché al momento sono solamente delle voci che girano e non sono state ancora ufficializzate. Sicuramente l’E3 2019, che inizierà tra pochi giorni, ci porterà alla scoperta di maggiori informazioni sul servizio Xbox Game Pass per PC.

Intanto, se volete scoprire alcune novità, vi consigliamo di dare una lettura al nostro articolo dedicato all’Xbox Game Pass su PC, e vi invitiamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per seguire insieme a noi la fiera losangelina; per avere maggiori informazioni sull’E3 2019 vi consigliamo di consultare periodicamente la nostra pagina dedicata.