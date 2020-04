Games with Gold: ecco i giochi gratis Xbox di Maggio 2020

Microsoft ha finalmente annunciato i nuovi giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 di Maggio 2020 disponibili per tutti gli abbonati Games with Gold. Si tratta di V-Rally 4, Warhammer 40.000 Inquisitor, Sensible World of Soccer e Overlord 2. L’annuncio è arrivato come sempre tramite il blog di Larry “Major Nelson” Hryb, accompagnato dal video reveal disponibile sul canale YouTube ufficiale di Xbox.

Vediamo più precisamente piattaforme e giorni di disponibilità dei nuovi giochi gratis di Games with Gold:

V-Rally 4 per Xbox One: dal 1 maggio al 31 maggio

per Xbox One: dal 1 maggio al 31 maggio Warhammer 40.000 Inquisitor per Xbox One: dal 16 maggio al 15 giugno

per Xbox One: dal 16 maggio al 15 giugno Sensible World of Soccer per Xbox 360 con retrocompatibilità: dal 1 maggio al 15 maggio

per Xbox 360 con retrocompatibilità: dal 1 maggio al 15 maggio Overlord 2 per Xbox 360 con retrocompatibilità: dal 16 maggio al 31 maggio

Ovviamente, l’arrivo di nuovi giochi all’interno dell’abbonamento di Games with Gold comporta l’eliminazione dei titoli di aprile 2020: in questo momento è ancora possibile scaricare Project Cars 2 (fino al 30 aprile), Toybox Turbos (fino al 30 aprile) e Knight of Pen and Paper Bundle (fino al 15 maggio), mentre Fable Anniversary è stato rimosso già il 15 aprile scorso.

Gli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate possono quindi ottenere molteplici giochi abbonandosi entro domani. Diteci, quale di questi è il vostro preferito? Per le vostre sessioni di gioco fate ancora ampio affidamento alle proposte di Games with Gold oppure ormai siete completamente dediti a Game Pass?