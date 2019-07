Games with Gold luglio 2019: ecco i giochi gratis Xbox One e Xbox 360

I Games with Gold di luglio 2019 sono finalmente stati annunciati: vediamo quali sono i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360.

Dopo aver scoperto i giochi di luglio 2019 di PlayStation Plus, è tempo di vedere cosa ha da offrire Microsoft con i Games with Gold del mese. Come sempre, sono disponibili quattro giochi, due per Xbox One e due per Xbox 360 con funzione di retrocompatibilità. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le date di disponibilità.

Inside: dall’1 al 31 luglio

Big Crown Showdown: dal 16 luglio al 15 agosto

Castelvania Symphony of the Night: dall’1 al 15 luglio

Meet the Robinsons: dal 16 al 31 luglio

Inside, come probabilmente già saprete, è l’avventura con meccaniche puzzle platform realizzata dai creatori di Limbo. Nei panni di un ragazzino, dobbiamo avanza in un’oscura e distopica fabbrica evitando di essere catturati e uccisi da delle guardie armate. Il gioco è dotato di un’atmosfera di prima qualità ed è un titolo assolutamente da non ignorare, sopratutto ora che è possibile giocarlo senza costi aggiuntivi.

L’altro grande titolo del Games with Gold di luglio 2019 è Castelvania Symphony of the Night, un grandissimo classico che non dovrebbe mancare nella collezione di ogni appassionato di videogame. Recentemente, è stato rilasciato anche Bloodstained: Ritual of the Night, realizzato da Koji Igarashi: potete trovare la nostra recensione a questo indirizzo.

Chiudono il pacchetto due titoli non proprio famosi, ma che potrebbero interessare ai più giovani. Big Crown Showdown è un gioco d’azione multigiocatore rilasciato lo scorso dicembre: lo scopo è combattere contro gli avversari e lanciarli fuori dal percorso, mentre al tempo stesso si avanza cercando di evitare trappole e i colpi dei nemici. Meet the Robinsons è il tie-in dell’omonimo film (I Robinson – Una famiglia spaziale, in italiano), sicuramente il titolo più ignorabile tra quelli proposti.

Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto questo mese nel Games with Gold per Xbox One e Xbox 360? Preferite questi giochi o quelli del PS Plus?