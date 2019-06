PS Plus Luglio 2019: ecco i giochi gratis per PS4

Il PS Plus di Luglio 2019 è stato svelato: scopriamo quali sono i giochi per PS4 che saranno disponibili a partire da martedì 2 luglio sulla console Sony.

Come ogni fine mese, sono stati finalmente svelati i nuovi giochi PS4 gratuiti inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus. I due nuovi titoli che saranno resi disponibili a partire da martedì 2 luglio sono Pro Evolution Soccer 2019, il titolo sportivo di Konami, e Horizon Chase Turbo, un gioco di guida dallo stile nostalgico. Vediamo nel dettaglio i due titoli del PS Plus di luglio 2019.

Sviluppato da Konami, Pro Evolution Soccer è l’eterno rivale di FIFA. L’edizione 2019 offre la possibilità a centinaia di giocatori appassionati di prendere parte a una numerosa selezione di campionati reali. Con PES 2019 sarà possibile vivere momenti magici sia dentro sia fuori dal campo. Ogni giocatore è stato infatti riprodotto fedelmente, così da rendere più che realistico il modo in cui reagisce alle emozioni di gioco. Inoltre le modalità myClub e Master League permetteranno a tutti di creare la propria squadra e portarla al successo. È possibile giocare a PES 2019 fino a un massimo di 4 giocatori oppure mettere alla prova le proprie abilità con il multiplayer online.

Il secondo gioco del PS Plus di luglio 2019 è Horizon Chase Turbo, una dichiarazione d’amore per tutti gli appassionati piloti dell’età d’oro dei giochi arcade, tipici degli anni novanta. Traendo ispirazione dal successo di Out Run, Top Gear e Rush, AQURIS Game Studio ha catturato l’essenza dell’era dei 16 bit con uno stile e una visione moderna, grazie alla fantastica colonna sonora e alla classica modalità multiplayer a schermo diviso. È possibile giocare da solo o con fino a tre amici. Gli ambienti di gioco ci porteranno in molti luoghi diversi, che siano una spiaggia illuminata dal sole che tramonta, o un percorso ricoperto da ceneri vulcaniche o disturbato da forti tempeste di sabbia.

Cosa ne pensate di queste due nuove proposte di casa Sony? Il PS Plus di Luglio 2019 vi interessa, oppure avreste preferito altro?